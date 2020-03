Allez “Derrière la magie” avec ces documentaires sur Disney +

Disney + propose une large sélection de documentaires qui jettent un coup d’œil dans les coulisses de la Walt Disney Company, y compris ses activités cinématographiques et ses parcs à thème. Voici une liste de certains des contenus «Derrière la magie» qui sont disponibles dès maintenant sur Disney +:

Décorer Disney: la magie des fêtes

Ce spécial vacances d’une heure emmène le public dans un voyage inédit dans les coulisses alors que Walt Disney World et Disneyland sont transformés en lieux les plus joyeux de la terre.

Disney Insider

Est une docuserie qui emmène les fans derrière le rideau de The Walt Disney Company. La série ouvre le rideau de The Walt Disney Company comme jamais auparavant. Branchez-vous chaque semaine pendant que la série emmène les fans derrière des films, des parcs à thème, des destinations, de la musique, des jouets et plus encore. Chaque épisode propose trois histoires uniques qui capturent les moments magiques et la narration sincère qu’est Disney.

Mariages de conte de fées de Disney

“Disney’s Fairy Tale Weddings” revient pour une toute nouvelle saison uniquement sur Disney +, avec de nouveaux couples, des performances musicales surprises, des apparitions inattendues, des célébrations captivantes et, bien sûr, beaucoup de magie Disney. Des engagements épiques avec caméras cachées aux mariages romantiques de contes de fées, chaque épisode présentera des histoires enchanteresses et des décors spectaculaires des destinations Disney du monde entier.

Animée par le couple réel Stephen “tWitch” Boss (“The Ellen Show”) et Allison Holker (“Dancing with the Stars”), la série s’inscrit dans les plans intimes de chaque couple alors qu’ils célèbrent leurs histoires d’amour uniques avec l’aide des mariages et des lunes de miel de conte de fées de Disney.

Disneyland autour des saisons

Walt emmène les téléspectateurs sur une autre tournée de Disneyland pour souligner certains des nouveaux ajouts au parc, y compris la place de la Nouvelle-Orléans, c’est un petit monde et de grands moments avec M. Lincoln.

Empire of Dreams: L’histoire de la trilogie Star Wars

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy est un film documentaire de 2004 réalisé par Kevin Burns et raconté par Robert Clotworthy. Il documente la fabrication de la trilogie originale de Star Wars.

Frank et Ollie

Avant l’infographie, la magie des effets spéciaux et la technologie hors du commun, la magie de l’animation découlait des crayons de deux des plus grands animateurs que The Walt Disney Company ait jamais produits – Frank Thomas et Ollie Johnston. Frank et Ollie, le talent derrière BAMBI, PINOCCHIO, LADY AND THE TRAMP, THE JUNGLE BOOK et bien d’autres, ont établi la norme pour des tubes modernes comme THE LION KING. C’est leur génie créatif qui a contribué à faire de Disney synonyme d’animation brillante, de musique magnifique et de narration émotionnelle. Faites un voyage avec ces artistes extraordinaires alors qu’ils partagent des secrets, des idées et l’inspiration derrière certains des plus grands films d’animation que le monde ait jamais connus!

High School Musical: La comédie musicale: La série: Le spécial

Un regard exclusif sur la réalisation du spectacle Disney + Original, High School Musical: The Musical: The Series.

Marvel 75 ans: de la pulpe à la pop!

Pour célébrer le 75e anniversaire de l’éditeur, cette émission spéciale d’une heure examinera en détail le parcours de l’entreprise, du jeune éditeur de bandes dessinées au mastodonte multimédia. Animée par Emily VanCamp (agent du S.H.I.E.L.D. Sharon Carter), la fonctionnalité de style documentaire comprendra des interviews avec des icônes de la bande dessinée, des autorités de la culture pop et des stars hollywoodiennes. La spéciale promet également un “aperçu extraordinaire de l’avenir de Marvel!” Might Marvel pourrait-il publier les premières images officielles des Avengers de l’année prochaine: Age of Ultron or Ant-Man? S’ils le font, vous le saurez ici.

Marvel Studios: étendre l’univers

Un regard passionnant sur l’avenir des films de Marvel Studios et de la prochaine série Disney +.

Un jour à Disney (Long métrage)

Le long métrage met en lumière les histoires personnelles fascinantes et inspirantes de 10 personnes incroyables derrière la magie durable de Disney. À travers l’objectif du PDG Bob Iger, le film suit chaque sujet tout au long de la journée pour un aperçu intime de leur voyage unique. Le documentaire est raconté par Sterling K. Brown, acteur primé aux Emmy et aux Golden Globe.

One Day at Disney (Shorts)

Chaque semaine, Disney + lance un nouveau court-métrage «One Day at Disney», d’une durée de 4 à 7 minutes. La série suivra 52 acteurs divers et uniques alors qu’ils donnent vie à la magie de Disney. Chaque épisode présente un nouveau sujet offrant un regard en profondeur sur leur parcours personnel et leur rôle quotidien à The Walt Disney Company.

L’histoire de l’imagination

Créer du bonheur est un travail difficile. Cette saga de six heures du réalisateur nommé aux Oscars, Leslie Iwerks, raconte l’histoire de soixante-sept ans de Walt Disney Imagineering, un endroit mieux décrit comme un studio d’artiste, un centre de design, un think tank et un laboratoire d’innovation. C’est là qu’un groupe éclectique de personnes créatives donne vie à des idées. Ils sont responsables de la construction de douze parcs à thème à travers le monde – les endroits les plus heureux de la Terre. Si vous ne regardez qu’une seule chose sur cette liste, faites-en celle-ci!

L’impossible plausible

Ce documentaire des années 1950 voit Walt Disney expliquer certaines des techniques que ses animateurs utilisent pour créer l’animation de nombreux films classiques.

La belle au bois dormant

Ce documentaire se penche sur la façon dont l’art de l’animation moderne prend vie grâce à une parfaite tempête d’art, d’affaires et de circonstances.

