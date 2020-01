Allez directement aux toilettes: le jeu du monopole “Garbage Pail Kids” du 35e anniversaire arrive bientôt!

Nous aimons toujours voir Garbage Pail Kids propriété continue et évoluant de nouvelles façons, et plus tard cette année, le gang gross-out obtient sa propre version thématique de Monopole!

De USAopoly, MONOPOLY®: Garbage Pail Kids vous permet de revivre les années 80 totalement impressionnantes. Ce jeu propose des illustrations autocollantes classiques et de nouvelles illustrations personnalisées pour une nouvelle génération de fans, avec la pochette de courtoisie de Joe Simko. Le jeu est livré avec 6 jetons GPK.

2020 marque les 35 ans des Garbage Pail Kids, et Topps a toutes sortes de plans en marche pour la grande fête. Alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur ce qui arrivera bientôt!