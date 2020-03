Allez ours! Pixar présentera Les Simpsons peu avant son nouveau film

Nous tous qui aimons les films de Pixar Nous savons très bien que vous avez la très belle coutume de nous présenter un court métrage d’animation avant leurs longs métrages, qui visait généralement à introduire de nouveaux talents dans l’entreprise. Cependant, pour leur nouveau film, ils ont préparé une énorme surprise, car le court métrage d’animation vient à son tour des studios de Fox et nous racontera une petite histoire de la famille jaune la plus aimée à la télévision: Les Simpsons.

La première du court métrage intitulé «Playdate With Destiny “, aura lieu avant le nouveau film” Onward “, qui sortira le vendredi 6 mars prochain. L’annonce a été annoncée sur les comptes officiels des médias sociaux des Simpsons.

Maggie Simpson est sans voix… Playdate with Destiny, un nouveau court métrage Simpsons avant Disney & Pixar Onward. Exclusivement en salles! #TheSimpsons pic.twitter.com/3090Zv8uYE

– The Simpsons (@TheSimpsons) 28 février 2020

Dans la publication où la nouvelle a été publiée, une image apparaît où le bébé de la famille, Maggie, apparaît, donc l’histoire du court-métrage présentera sûrement un fragment avec elle. Il ne faut pas oublier que Disney a récemment acheté Fox, donc ce projet ne nous prend pas par surprise.

Jusqu’à présent, plus de détails sur le court, pas même la durée probable de celui-ci. Cette question est importante car il ne faut pas oublier que la dernière fois que Pixar a présenté un court-métrage où il n’a presque pas mis la main, c’est lorsque Disney a présenté «Une aventure d’Olaf» (avant la projection de «Coco») et les critiques des deux sociétés ont été très vives car elles se sont avérées durer plus de vingt minutes.

Mais bon, qui sait si c’est Les Simpsons, la durée peut ne pas avoir d’importance pour le public. Peut-être que oui parce que beaucoup n’aiment pas les nouveaux chapitres de cette série (avec ça ils n’arrêtent pas) car ils soutiennent que le programme a déjà perdu l’étincelle avec laquelle l’affection de chacun a été gagnée. Quoi qu’il en soit, nous verrons ce qui se passe.