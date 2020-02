Aloe Blacc se prépare pour la saison des mariages avec son single sincère “I Do”

La chanteuse de rap de SoCal, Aloe Blacc, avait une bonne mine de musique l’année dernière, y compris un morceau avec J.I.D. pour la bande originale de Hobbs & Shaw en plus d’un single posthume aux côtés de feu Avicii. Maintenant, le musicien “I Need a Dollar” se prépare pour une nouvelle affaire et un album sous BMG avec un single intitulé “I Do” qui fait un bon travail pour tirer fort sur votre cœur.

Avec “I Do”, Blacc utilise sa relation avec sa femme et son collègue musicien Maya Jupiter comme principale source d’inspiration. Sur la base du seul titre de la chanson, il est clair qu’il parle du point de vue d’une personne qui se prépare à marcher dans l’allée le jour de leur mariage tout au long de la piste de trois minutes et demie. Cependant, les amoureux à tous les niveaux d’une relation, que ce soit la phase de lune de miel ou ceux qui célèbrent 25 ans ou plus de mariage, peuvent certainement trouver cette chanson relatable et finalement apprécier ce qu’Aloe essaie de faire passer émotionnellement. En outre, il crache de beaux bars à emprunter pour ceux qui essaient de trouver les bons mots pour dire à quelqu’un ce qu’ils ressentent vraiment.

Écoutez “I Do” par Aloe Blacc ci-dessous, en plus du clip vidéo qui l’accompagne:

Paroles de Quotable:

Oh, j’ai vécu toute une vie

Pensant que je savais comment mon

Le cœur pourrait gérer l’amour

Un amour que je pensais connaître

Tout devant nous

Étendais mon cœur

Juste pour qu’il soit suffisamment gros pour battre pour deux

