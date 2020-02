Alors oui, donc non: apprenez à porter de belles paillettes dans vos looks

Si vous pensiez que porter des paillettes n’était que la nuit, vous vous trompiez! Regardez comment les porter même le jour et ressemblez à un modèle de piste.

29 février 2020

Le paillettes Ils sont un must dans la garde-robe de toute femme.

Vous devez juste arrêter de les considérer comme un look de nuit et commencer à les utiliser pour la journée. C’est un choix esthétique magnifique et éblouissant!

Comment porter des paillettes de jour?

Pour cela, vous devez prendre en compte cinq choses très important

Choisissez d’abord un couleur unique et neutre (gris, rose clair, noir ou beige) et vos paillettes ressortiront mieux. Sans parler de jouer avec des vêtements classiques, comme une veste en tweed.

Vestes tendance à paillettes.

Si vous allez porter une jupe, que ce soit MIDI. Pas de vêtements courts!

Choisissez un seul accessoire, comme un petit sac, et ne portez aucun autre imprimé, car les paillettes seront perdues.

Là paillettes brillantes et même mates. Choisissez simplement ce qui convient à votre personnalité et vous serez une star!

