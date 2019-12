Alors, pourquoi des copies du premier numéro de Marvel Comics ont-elles été détruites?

C'est la semaine avant Noël, et les bandes dessinées n'ont apparemment pas été livrées avec soin, comme la grande anthologie de Noël de Marvel Comics a mis en place le reste de 2020, Entrant # 1 (semi-spoilers ici), a des dommages et des copies de remplacement ne sont pas là. Surtout pour un livre de premier plan de Marvel ou DC, un petit pourcentage d'exemplaires est mis de côté par Diamond en remplacement des dommages, mais lorsque des dommages-intérêts ont été réclamés pour Entrant # 1 Mardi et mercredi cette semaine, Diamond a dit à quiconque avait demandé qu'il n'y avait pas de remplacement à effectuer et que toutes les demandes de remplacement de dommages allaient à la liste redoutée des commandes en souffrance.

Pourquoi? Aucune copie n'a-t-elle été mise de côté? Non, après une enquête plus approfondie hier, Diamond a informé Bleeding Cool que toutes les copies avaient été réduites en pâte… détruites… disparues.

Encore une fois pourquoi? Eh bien, nous savions déjà en novembre que Entrant Le n ° 1 était passé au deuxième tirage, ce qui signifie qu'il était épuisé, mais Diamond, après avoir envoyé tous les exemplaires commandés il y a deux semaines, a détruit tous les exemplaires restants en raison d'une «erreur de fabrication».

Si cela semble étrange, c'est bien. Dans le passé, lorsque des livres ont été réduits en pâte, Diamond l'a fait parce que les livres ont des problèmes d'impression, et la société les a rappelés: comme l'infâme Comics d'action

où Superman boit une bière,

ou les numéros les plus récents de Superman et Super Girl rappelé parce que… bien des raisons. cependant, Entrant Le numéro 1 n'a pas fait l'objet d'un rappel dans les magasins et devrait toujours être mis en vente le 26 décembre.e, et la deuxième impression prévue en magasin le 9 janvier.

Alors quel est le problème? Jusqu'à présent, aucun problème n'a été trouvé avec le contenu intérieur, mais comme tout le monde peut le voir sur les photos ci-dessous, des exemplaires de Incoming # 1 ne sont pas arrivés dans les magasins en bon état.

La plupart des copies ont des fentes dans les coins supérieur et inférieur gauche, probablement en raison d'un problème d'impression, et au moins deux magasins ont signalé à Bleeding Cool que chaque copie reçue, qu'il s'agisse de la couverture normale ou de plusieurs variantes, est endommagée comme ça.

Chaque copie.

Cela signifie que la plupart des magasins qui ont commandé massivement pour obtenir la variante 1: 100 J. Scott Campbell ou 1: 500 J. Scott Campbell (ce qui est triste car ce n'est que la couverture de son deuxième livre d'art Marvel Art merveilleux rechargé) A probablement obtenu des copies endommagées. (Nous verrons que les gens essaieront de les acheter la semaine prochaine.)

Maintenant, avec un livre à ce prix, 9,99 $ pour un numéro, le livre est très grand et cela semble avoir contribué à ce qui ressemble à des dommages d'impression sur la plupart des exemplaires. Cependant, comme les nouvelles boîtes Diamond sont utilisées pour l'expédition, et que ces dommages sont sur les coins, peut-être que les nouvelles boîtes sont également à blâmer?

Cependant, un magasin a signalé n'avoir eu aucune copie endommagée, mais en essayant de savoir QUEL était le dommage de fabrication qui était si grave Diamond a pulpé toutes les copies restantes… Diamond n'a pas pu être joint pour commenter.

Donc, d'autres théories?