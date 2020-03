Alors que Kate Middleton est devenue plus à l’aise avec la famille royale, sa garde-robe a fait trop

Elle a été l’avenir

Reine Consort pendant près d’une décennie et pendant ce temps, Catherine,

La duchesse de Cambridge a transformé tout ce qui la concerne. De

sa garde-robe à son comportement global, les fans royaux ne peuvent pas croire à quel point différemment

la duchesse de Cambridge se présente ces jours-ci. C’est comme si elle était toute nouvelle

femme.

Il n’y a pas un moment unique à attribuer au changement, bien que les experts royaux identifient son retour au travail après un congé de maternité avec le prince Louis comme une étape importante. Mais que ce soit l’âge, l’expérience ou simplement la découverte de son vrai moi, il est clair que Kate a pris le dessus. Et sa garde-robe reflète clairement cela.

Kate Middleton | Samir Hussein / WireImage

Kate Middleton avait l’habitude de s’habiller de façon plus formelle lors de sa première

Wed Prince William

La duchesse a toujours eu l’air sophistiquée et unie, surtout par rapport au reste du grand public. Mais un examen plus attentif de ses choix de garde-robe révèle une version plus confiante de la duchesse de nos jours par rapport à la façon dont elle s’habillait auparavant.

Quand elle et le prince William ont été rendues publiques pour la première fois, Kate était connue pour choisir des tenues formelles et preppy pour des engagements royaux fantaisistes et décontractés. Le message qu’elle a envoyé à travers ses vêtements était clair: en cas de doute, il vaut mieux se montrer trop habillé que sous-habillé.

Kate Middleton | Indigo / .

Dernièrement, Kate a l’air très différente, cependant. Elle s’habille toujours bien et établit son rôle d’icône de la mode. Mais elle embrasse également une sophistication confortable lorsque l’occasion se présente, prouvant sa confiance dans son rôle et son apparence.

Elle est plus détendue et confiante que jamais

Kate Middleton | Karwai Tang / WireImage

En 2011, vous n’auriez jamais surpris Kate portant un pantalon athlétique, un jean skinny ou un short. Mais ces derniers temps, elle a été vue dans les trois tout en conservant un sens de la formalité qui est exigé des membres de la famille royale. Le changement est à la fois avec ses tenues et son attitude globale.

Et ce ne sont pas seulement ses choix vestimentaires qui reflètent cela –

même l’attitude de Kate a changé. “Il y a eu

un changement en elle [Kate’s] rituels du langage corporel récemment, suggérant des changements dans

sa vie ou son attitude. Elle semble plus confiante en se projetant comme

Judi James, experte en langage corporel «autonome»…

Roulette de style. Ils disent que ce changement s’est produit quelque temps après qu’elle a donné naissance à

Prince Louis.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Kate Middleton est devenue une véritable icône de la mode

Il n’est pas trop surprenant de voir Kate canaliser sa défunte belle-mère la princesse Diana ou même coordonner les choix de tenues avec la reine Elizabeth – c’est une femme qui apprécie et respecte la tradition, qui est une partie importante de son personnage que les fans adorent. Mais elle va aussi de l’avant avec son propre style, confortable et chic.

Kate Middleton | Images de Neil Mockford / GC

Les fans de Royal apprécient également la façon dont Kate n’a jamais peur de mélanger la haute couture avec des pièces produites en série moins chères, comme le temps où elle portait une jupe Zara à 13 $ pour un événement comme si ce n’était pas grave. La duchesse de Cambridge ressemble toujours à un million de dollars, mais ne dépensera pas autant pour la garde-robe, préférant revisiter ses vêtements préférés encore et encore comme une personne ordinaire.

Au cours de la dernière décennie, le style de Kate a évolué pour devenir un

look décontracté sans effort qui est toujours poli et jamais ennuyeux. Juste comme

la duchesse elle-même.