‘Altered Carbon’ lance sa deuxième saison le 27 février sur Netflix

Netflix revient vers le futur avec la deuxième saison de ‘Altered Carbon’, qui présentera un nouveau protagoniste lors de sa première le 27 février sur la plate-forme. La nature légendaire de son protagoniste, Takeshi Kovacs, et les avancées technologiques lui permettent d’être incarné par divers acteurs, donc dans les épisodes inédits ce sera Anthony Mackie qui succède à Joel Kinnaman dans la quête de Quellcrist Falconer.

Le monde futuriste de ‘Altered Carbon’

Par conséquent, l’adaptation des romans de Richard K. Morgan reviendra deux ans après la sortie du premier opus, l’une des incursions les plus ambitieuses de Netflix dans le domaine de la science-fiction. Dans la distribution des huit épisodes à venir nous rencontrerons Renée Elise Goldsberry et Chris Conner, qui sera accompagné de plusieurs nouveaux venus dans cet univers, comme Simone Missick ou Dina Shihabi.

A la recherche de l’amour perdu

La deuxième saison montrera la recherche intensive entreprise par Kovacs pour trouver son bien-aimé Quellcrist Falconer. Après avoir passé des décennies sans avancer dans sa mission, le protagoniste revient sur sa planète natale, où il découvrira qu’une succession de meurtres brutaux est liée à l’objectif qui l’obsède tant, il devra donc repenser ce qu’il recherche vraiment.

Comme la date limite a avancé en décembre, le nouveau lot d’épisodes montrera également le retour de Will Yun Lee, qui a interprété une autre version de Kovacs, mais pour le moment on ne sait pas comment sa réapparition se produira. La première de “ Altered Carbon ” clôturera un mois qui commencera par un autre pari de science-fiction Netflix, “ Locke & Key ”, qui adapte la populaire série de bandes dessinées créée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez.

