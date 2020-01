“Altered Carbon” reviendra à Netflix pour sa deuxième saison fin février

Anthony Mackie est le nouveau leader de la série pour la deuxième saison de la série de science-fiction “Carbone altéré», Reprenant le rôle de Takeshi Kovacs de la star de la première saison, Joel Kinnaman.

Nous avons appris aujourd’hui que Netflix va déclencher la saison deux sur 27 février.

Basé sur le roman classique cyberpunk noir de Richard K. Morgan, «Altered Carbon» est une histoire intrigante de meurtre, d’amour, de sexe et de trahison, qui se déroule sur plus de 300 ans. La société a été transformée par les nouvelles technologies: la conscience peut être numérisée; les corps humains sont interchangeables; la mort n’est plus permanente.

“La deuxième saison du drame de science-fiction sophistiqué et convaincant trouve Takeshi Kovacs (Mackie), le seul soldat survivant d’un groupe de guerriers interstellaires d’élite, poursuivant sa quête séculaire pour retrouver son amour perdu Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry).”

Alison Schapker a rejoint la série en tant que producteur exécutif et servira de co-showrunner aux côtés du créateur / producteur exécutif / ancien showrunner Laeta Kalogridis.