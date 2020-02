«Altered Carbon» Saison 2: Anthony Mackie, Lela Loren Interview

HISTOIRES CONNEXES

La dernière fois que nous avons vu Takeshi Kovacs d’Altered Carbon, il tournait dans son corps actuel – qui ressemblait beaucoup à la star de la saison 1 Joel Kinnaman – et réfléchissait à la façon dont il trouverait son amour perdu depuis longtemps, Quellcrist Falconer.

Lorsque nous rattrapons Kovacs au début de la saison 2 du drame de science-fiction, qui commence à être diffusé jeudi sur Netflix, il a subi des changements majeurs – et le nouveau chef de série Anthony Mackie dit que certains sont plus évidents que d’autres.

Oui, il y a un certain temps qui s’est écoulé depuis la saison 1, et grâce au concept de la conscience transférable de l’émission, Mackie (films Marvel’s Avengers) joue maintenant le soldat futuriste devenu rebelle devenu arme à feu pour la location. Et oui, il y a ces améliorations intéressantes à son nouveau corps – ou «manche», dans le langage de l’émission – exposées dans la dernière bande-annonce de l’émission. Mais le Kovacs qui revient sur sa planète natale, Harlan’s World, vers le début de la saison, est “plus un personnage vulnérable” que ce que nous avons vu auparavant, explique Mackie.

“Il a un désir ardent d’être guéri”, dit l’acteur, faisant référence à la recherche continue de Kovacs pour Quell (joué par Renee Elise Goldsberry), qui a été révélé comme un peu vivant à la fin de la première année de la série.

«Cette saison est très shaképéarienne dans la façon dont elle est écrite, et c’est ce que j’ai adoré. C’est très Roméo et Juliette », dit Mackie.

Lorsque Kovacs se retrouve plus proche de Quell qu’il ne l’a été depuis des siècles, la showrunner Alison Schapker prévient: «soudain, il est en fait investi dans les événements d’une manière entièrement nouvelle. C’est en fait un Kovacs qui se soucie de ce qui se passe, car il y a beaucoup en jeu pour lui. »

Mackie ajoute que «beaucoup d’agressivité, de couvaison, de tristesse et de désagréments que vous avez vus au cours de la première saison disparaissent, et il est plus émotif et plus en contact avec lui-même et ce qu’il ressent et pense.»

Ne vous inquiétez pas: il y a encore beaucoup de combats sympas. “Quelque chose que nous avons vraiment essayé d’aller encore plus loin dans la saison 2, c’est que l’action soit très révélatrice de caractère”, explique Schapker. “Nous essayons vraiment de construire dans nos combats de signature des moments profonds de caractère, donc vous venez d’avoir non seulement éprouvé l’adrénaline de regarder un combat de tueur … mais aussi qu’il y a eu des moments de caractère dans beaucoup de ces combats qui affectent émotionnellement les personnages, et j’espère que le public aussi. ” (Parole aux sages: ce concept entre en jeu dans l’épisode 3).

Le Big Bad de cette saison se présente sous la forme de Danica Harlan, gouverneure de Harlan’s World et d’une meth – alias «Methusalah», un terme pour une classe sociale qui est riche, d’élite et pratiquement impossible à tuer en raison de la capacité de ses membres à transférer leur conscience indéfiniment. Lela Loren, de Power, incarne le méchant lisse, la progéniture du fondateur de Harlan, Konrad Harlan.

«Ce qui a rendu Danica si intéressante pour moi, c’est d’explorer cette idée de classe, et le type de classe qui existe parmi les méthamphétamines, qui est tellement plus extrême que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd’hui», dit-elle. “Danica est une brillante tacticienne, mais tout ce qu’elle a appris, elle l’a appris de son père … Sa richesse lui donne un droit d’aînesse sur le leadership et le pouvoir, mais cela lui donne également une tache aveugle sérieuse.”

Et quand Kovacs apparaît sur la planète qu’elle gouverne? «Au début, c’est un conte de fantômes. Elle ne croit pas nécessairement que ce soit lui “, prévient Loren, ajoutant en riant,” Il perturbe également sérieusement sa journée et sa semaine! “

Et Poe, vous demandez-vous? La mention de la loyale intelligence artificielle de Kovac, jouée par Chris Conner, fait rire Mackie. «Ils ont un vocabulaire et une capacité de communication qui viennent avec le temps, l’appréciation et l’amour d’une autre personne», dit-il. “Ils sont devenus les deux vieillards sur le porche.”