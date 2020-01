Altered Carbon Season 2: à venir sur Netflix en février 2020

L’un des temps forts de la science-fiction de 2018, le carbone modifié de Netflix sera de retour en février! Ça a été une longue attente, mais nous pouvons maintenant confirmer que la deuxième saison va bientôt commencer. Ci-dessous, nous discutons de la date de sortie et de la saison 2, des nouvelles aux castings et à quoi s’attendre.

Nous fournirons au public un récapitulatif de la première saison en guise de doux rappel des événements qui ont eu lieu, sans parler de quelques informations de base pour quiconque souhaite regarder Altered Carbon pour la première fois sans spoiler. Aux côtés d’autres Originals incroyables comme Stranger Things et Sense 8, Altered Carbon a déjà solidifié sa place comme l’une des séries de science-fiction les plus captivantes sur Netflix. Rendre hommage au stylisme futur-noir qui est beaucoup attribué à Blade Runner, dans son ensemble Altered Carbon est un spectacle visuel.

Dans un avenir pas trop lointain, l’humanité est vaincue par le transfert de sa conscience dans un nouveau corps. Connus sous le nom de «manches», ces corps proviennent de détenus et d’autres déviants. Se réveillant d’un sommeil de 100 ans, Takeshi Kovacs est recruté par l’homme le plus riche du monde pour résoudre son propre meurtre.

Date de sortie de la saison 2

Nous avons enfin la confirmation que la deuxième saison d’Altered Carbon arrivera sur Netflix le 27 février 2020.

Que nous apprend la fin de la saison 1 sur la saison 2?

L’un des principaux arcs de l’histoire est la résolution sous-jacente de l’ONU qui affecterait les pratiques commerciales de la sœur de Takeshi. À la fin de la première saison, la nouvelle famille (ou pack) a révélé la vérité et les affaires de Bancroft et Ray ont cessé d’exploiter les Grounders.

Il a également été révélé comment Reiker était encadré, ce qui sera probablement une intrigue clé pour la saison deux. Il y a aussi la possibilité pour Kovacs de ramener potentiellement son ex-amant de 250 ans, Quell, car il a été révélé que sa pile était toujours là.

Nous avons incorporé peut-être l’une des meilleures explications de la première saison ci-dessous.

Netflix a-t-il renouvelé Altered Carbon pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé

Finalement, Netflix a donné le feu vert à la saison 2. Qu’est-ce qui a pris si longtemps? Il est probable que le fait de devoir refondre le rôle principal plus comme nous le verrons ci-dessous, la deuxième saison sera une grande.

Combien d’épisodes comportera la deuxième saison?

Il a été confirmé que la deuxième saison d’Altered Carbon arrivera avec un total de 8 épisodes.

Nous avons également les titres des épisodes de la saison 2 d’Altered Carbon:

Episode NumberNameDirectorWritten By1Phantom LadyCiaran DonnellyLaeta Kalogridis2Payment DeferredCiaran DonnellySarah Nicole Jones3Nightmare AlleyMJ BassettMichael R. Perry4Shadow d’un DoubtMJ BassettSang Kyu Kim5I Wake Up ScreamingJeremy WebbCortney Norris6Bury moi DeadJeremy WebbAdam Lash & Cori Uchida7Experiment PerilousSalli Richardson-WhitfieldNevin Densham8Broken AngelsSalli Richardson-WhitfieldAlison Schapker & Elizabeth Padden

Modifications du tracé et de la coulée

Une raison possible du retard dans l’annonce est due au fait qu’ils peuvent ou non sauter le prochain roman de Takeshi Kovacs. La saison 1 a raconté l’histoire complète du premier roman, mais selon Variety, la prochaine saison pourrait sauter le livre numéro deux car elle est tout simplement trop ambitieuse.

Le showrunner a parlé du livre en disant: «Le deuxième livre implique une guerre mondiale avec des explosions nucléaires, des voyages dans l’espace, un dreadnought extraterrestre géant et une lutte interstellaire entre extraterrestres. Son coût est prohibitif. »

Concernant l’avenir de Joel Kinnaman

Dès le début, il y avait des rumeurs de retour de Kovacs dans la deuxième saison, mais qu’il serait «retravaillé». Cela se concrétise maintenant que Joel Kinnaman ne reviendra pas pour la saison deux.

Le mécanicien de ré-gainage du spectacle leur donne l’opportunité de rafraîchir sa distribution régulièrement. Un membre de la distribution a même mentionné qu’il s’agissait d’un «rêve humide» pour les créateurs de la série. La vedette principale de l’émission a également réitéré cette affirmation:

“Je ne sais pas si je serais dans la deuxième saison. Je pense qu’il y a de grandes chances que Kovacs soit retravaillé s’il y avait une deuxième saison… »

Une nouvelle piste

Il a été confirmé que Avengers et la star de Captain America Anthony Mackie remplaceront Joel Kinnaman en tant que Takeshi Kovacs. Compte tenu de la nature du savoir dans Altered Carbon, il n’est pas surprenant que Kinnaman soit sur le point d’être remplacé.

Le casting complet de la saison 2 a été confirmé avec les acteurs suivants:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Takeshi KovacsAnthony MackieLe casier blessé | Avenger’s Endgame | 8-MileQuellcrist FalconerRenée Elise GoldsberryUne vie à vivre | Pistolet fouetté | EnterpriseGoverner Danica HarlanLela LorenPower | Snitch | Règne sur moiTreppSimone MissickAll Rise | Luke Cage | JinnPoeChris ConnerAmerican Crime Story | Le film Bob l’éponge: Éponge hors de l’eau | Promenade de ShameDig 301Dina ShihabiTom Clancy’s Jack Ryan | Carbone modifié | DaredevilIvan CarreraTorben LiebrechtOperation Finale | Société X | Duel des frèresTanaseda HidekiJames SaitoToujours être mon peut-être | Amour moderne | Eli StoneProduction Status pour la saison 2

La production de la saison deux a été officiellement annoncée le 22 février 2019. Cela a été confirmé par les différents comptes Twitter de Netflix.

Avec la date de sortie annoncée, il est sûr de dire que la production sera dans les dernières étapes de Post, alors que Netflix se prépare pour la sortie.

Pourrait-il y avoir une saison 3 de carbone modifié?

Sans aucun doute. Il y a encore beaucoup de matériel dans les romans originaux et étant donné certains des changements que le showrunner et les écrivains ont apportés pour la première saison, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas proposer leurs propres histoires dans cet univers aussi.

