Alternate Cable Designs for ‘Deadpool 2’, Terror Is Coming to ‘The Boys’ Season 2 & More / Film

Vous voulez voir l’art conceptuel de Brad Pitt et Viggo Mortensen comme Câble dans Deadpool 2? Êtes-vous prêt pour La terreur faire ses débuts dans la deuxième saison de Les garçons? Vous voulez voir des designs alternatifs effrayants pour le Skrulls dans Captain Marvel? Vous voulez en savoir plus sur Gardien rouge avant Veuve noire sort? Que serait un film avec trois versions différentes de Joker être comme? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un extrait du film d’animation DC Comics Superman: Red Son où le héros russe se rencontre Lois lane.

Karl Urban a confirmé que Billy ButcherLe compagnon canin La terreur apparaîtra dans Les garçons saison deux.

La finale de la saison est à nos portes dans la nouvelle promo de Éclair noir, «Le Livre de la guerre: Chapitre 3 – Libération»

Warner Bros a annulé la première du film d’animation Superman: Red Son en raison de problèmes de coronavirus.

Super Girl se transforme en garde du corps personnel dans la promo du prochain épisode de la cinquième saison de l’émission.

Nouvelles photos de Le faucon et le soldat d’hiver semblent montrer Wyatt Russell comme Capitaine Amérique.

Deadpool 2 concept artiste Andrew Domachowski a partagé les conceptions de Brad Pitt et Viggo Mortensen comme Câble.

Une nouvelle rumeur dit Oeil de faucon peut porter une de ses tenues classiques de Marvel Comics dans la série Disney +.

