Alucard de Castlevania – Quel âge a-t-il? Est-il gay ou bisexuel? – HITC

Castlevania est de retour sur Netflix pour sa troisième saison et approfondit l’histoire d’Alucard.

Bien que Netflix soit évidemment mieux connu pour créer des séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, le géant du streaming a également reçu de nombreux éloges pour avoir présenté des films et des émissions de télévision à un public qui ne serait normalement pas capté par les réseaux de télévision traditionnels. .

Un tel exemple est la série animée Castlevania, basée sur la série de jeux vidéo du même nom.

Après sa dernière apparition sur nos écrans en 2018, la série vient de rentrer pour sa troisième saison tant attendue et nous réintroduit dans son casting de personnages.

Castlevania saison 3 sur Netflix

La saison 3 est arrivée sur Netflix le 5 mars et continue les histoires de Sypha et Trevor alors qu’ils poursuivent leurs aventures de chasse aux monstres.

Après s’être associé à Sypha et Trevor au début des saisons, Alucard est maintenant laissé seul après les événements de la saison 2 mais sa solitude n’est pas maintenue longtemps.

Découvrez Alucard à Castlevania

Alucard, dont le vrai nom est Adrian Ţepeş, est le fils immortel dhampir de Dracula et de la humaine Lisa Ţepeş.

Il est né en 1456 et quand la série commence, en 1476, il vient d’avoir 20 ans.

L’histoire d’Alucard est une histoire de tristesse perpétuelle. Sa mère est faussement brûlée sur le bûcher pour sorcellerie et il passe les premières séries avec Trevor et Sypha essayant de traquer son père, Dracula, pour l’empêcher de massacrer des innocents.

Finalement, Dracula est vaincu et Sypha et Trevor laissent Alucard seul dans le château de Dracula, où nous commençons la saison 3.

Est-il gay ou bisexuel?

Jusqu’à présent dans la série, il n’a pas été confirmé si Alucard est de toute sexualité.

Les événements de la troisième série suggèrent qu’il est bisexuel, mais là encore, il y a toujours une ambiguïté.

Dans la série de jeux vidéo, il s’intéresse au personnage de Maria Renard mais la série télévisée ne l’a pas encore présentée.

Les fans de Castlevania sur Netflix ont longtemps appelé Alucard à s’impliquer avec Sypha et Trevor alors qu’ils passaient les premières saisons en tant que compagnons de voyage, mais rien ne s’est passé à la fin.

Cependant, la saison 3 présente les personnages de Taka et Sumi, une paire de chasseurs de vampires. Au début, eux et Alucard semblent bien s’entendre, mais les soupçons se développent entre Taka et Sumi et les deux derniers épisodes de la saison 3 sont quelque peu culminants pour eux pour le moins.

Ils séduisent Alucard pendant son sommeil, mais ce n’est qu’une ruse pour le capturer et le tuer, mais leur plan ne se termine pas car Alucard les tue tous les deux avant qu’il ne soit lui-même tué.

Il y a clairement un appétit parmi les fans pour que les fortunes d’Alucard se retournent, mais nous devrons probablement attendre la saison 4 si et quand cela se dirige vers nous.

D’ici là, les fans peuvent revoir les saisons 1 à 3 de Castlevania sur Netflix.

Dans d’autres nouvelles, BBC: Top Gear est-il à la télévision ce soir? La série 28 est-elle terminée?