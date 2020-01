Álvaro Zancajo quitte TVE et signe pour Canal Sur en tant que directeur de l’information

C’est déjà officiel, Álvaro Zancajo signe en tant que directeur du service des nouvelles de Canal Sur. Le journaliste quitte son poste à RTVE, dans lequel Il a travaillé comme monteur dans le domaine documentaire de La 2 depuis 2018, après que la justice a contraint l’entité publique à le réintégrer après son limogeage dérivé des changements structurels qui ont commencé l’arrivée de Rosa María Mateo.

Zancajo a signé pour RTVE après son passage en tant que présentateur sur ‘Antena 3 noticias’. A été nommé Directeur de chaîne 24 heures, Coordinatrice TVE ‘Informative’ et directrice des nouvelles de rtve.es. Avec le changement d’adresse de José Antonio Sánchez Domínguez par Rosa María Mateo, le journaliste a été licencié de la Société, mais une décision du tribunal social de Madrid a contraint l’entité publique à le réadmettre dans les mêmes conditions et à le dédommager de près de 26 000 euros . Enfin, un appel devant la Cour supérieure de justice de Madrid finirait par donner à RTVE la raison, afin que Zancajo n’ait plus à être réintégré en tant que manager, il ne pouvait agir que comme journaliste, il a donc été placé dans la zone mentionnée ci-dessus.

Ce jeudi 30 avait déjà été spéculé dans les médias avec un possible changement de direction de l’actualité de Canal Sur et le nom qui a avancé Ok quotidiennement était Álvaro Zancajo. Ce 31, le journal El Mundo a confirmé cette confirmation et l’entrée du journaliste dans l’entité publique autonome, dans laquelle remplacera Javier Domínguez, vétéran de la chaîne et nommé par Juan de Dios Mellado, qui occupe ce poste depuis juillet 2019.

Tension entre RTVA et VOX

L’arrivée de Zancajo dans l’entité publique andalouse survient à un moment de tension entre l’Agence des affaires publiques de la radio et de la télévision d’Andalousie (RTVA) et VOX, un parti qui a permis le changement de gouvernement du PSOE en Citoyens et PP. Ces dernières semaines, le parti d’extrême droite a lancé de violentes attaques contre des journalistes du milieu, à qui accuse de “manque d’indépendance” et “d’objectivité”. Même à un moment donné, ils ont atteint demander la fermeture du réseau régional, tout comme Ayuso l’a fait avec Telemadrid.

Cela a conduit la directive à publier une déclaration décrivant “ddéplorable“Qu’un parti politique” dans ce cas Vox dénigre et insulte les journalistes des médias publics andalous avec disqualifications et insultes formation inadéquate avec des représentants au Parlement d’Andalousie“.

