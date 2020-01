Amaia Romero révèle le message que Pepa Flores lui a donné (Marisol)

* En préparation

La 34e édition des Goya Awards a eu un grand protagoniste: Pepa Flores (Marisol). Quand je n’étais qu’un enfant, cette jeune femme de Malaga est devenue une grande star dans le monde du cinéma dans notre pays et c’est pourquoi cette fois, le Film Academy voulait lui rendre un hommage bien mérité en lui remettant le Goya of Honor 2020. L’artiste a décidé de ne pas venir la recevoir car elle a été totalement retirée des médias pendant des années, une retraite qu’elle a voulu garder maintenant aussi. Par conséquent, ses deux filles María Esteve et Celia Flores ont participé au gala de livraison, qui s’est déroulé précisément dans sa ville natale, pour les récupérer.

Amaia Romero et Pepa Flores

Mais au-delà de la remise de ce prix, la Film Academy voulait honorer Pepa Flores avec une performance très spéciale avec Amaia Romero, chanteur et vainqueur de ‘OT 2020’. Pamplona’s a voulu revenir pour la deuxième année consécutive à la remise de ces prix et l’a fait pour interpréter l’un des thèmes de l’artiste bien connu. Son choix pour cette performance n’a pas été décontracté du tout et c’est qu’à de nombreuses reprises la jeune femme a été très favorable à ce qui était autrefois un enfant prodige. Justement, c’est de cela qu’il voulait parler sur le tapis rouge où il est allé avant de se produire au gala.

Dans une brève interview pour El País, Romero a été particulièrement nerveux à propos de sa performance: “J’espère que tout se passera bien”. En parallèle, la jeune fille a affirmé que son film préféré était “Marisol en route pour Rio”, pour être le film “qui m’a marqué enfant”. De plus, il a dit: “J’ai commencé à chanter grâce à elle. Si ce n’était pas pour elle, je chanterais d’une manière totalement différente ou peut-être que je ne chanterais même pas.” De cette façon, la fille a clairement indiqué que la raison pour laquelle elle était revenue à ces prix Goya était précisément que: rendre hommage à ce qui a toujours été son modèle.

Mais la chose n’a pas été là. Romero a également voulu révéler s’il connaissait ou non Marisol. Cela a expliqué que personnellement non, mais il a dit avoir reçu un message de Pepa Flores. “Une fois que sa fille m’a envoyé un audio qu’elle m’envoyait un salut. Cela m’a rendu très excité”, a-t-il expliqué, avant de préciser que “j’adorerais la rencontrer”. Il ne serait pas surprenant qu’après cet hommage au Goya 2020, les deux se retrouvent dans une belle rencontre, que ce soit à Malaga ou ailleurs, mais évidemment, ce sera privé.

