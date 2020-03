Amanda Peet Stars – / Film

L’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée. Et Betty Broderick peut être l’une des femmes les plus célèbres de la vie réelle méprisée. Dirty John, La série True-crime de Bravo basée sur le podcast du même nom sur l’histoire tordue du con artiste John Meehan, est de retour avec un nouveau criminel et un nouveau réseau. Sous les États-Unis, Dirty John a été rebaptisé une série d’anthologie sur le vrai crime, avec le meurtrier condamné Betty Broderick comme figure centrale de la deuxième saison, incarnée par une Amanda Peet absolument déchaînée. Regarder le Dirty John: l’histoire de Betty Broderick bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Dirty John The Betty Broderick

Il existe de nombreuses séries sur le vrai crime, mais une seule se concentre spécifiquement sur les drames conjugaux en désordre qui appartiennent à un film à vie. C’est vrai, Dirty John est de retour. Après avoir abordé le maître manipulateur John Meehan (Eric Bana) et son long con de sa femme Debra Newell (Connie Britton) dans la saison 1, Dirty John a trouvé une autre relation terrible pour tourner son objectif: celle de Dan et Betty Broderick, qui Oprah Winfrey autrefois appelé «l’un des divorces les plus salissants d’Amérique». Et c’était même avant que le meurtre n’entre en scène.

Amanda Peet et la star préférée des États-Unis, Christian Slater, incarnent respectivement Betty et Dan – un couple marié, jusqu’à ce qu’une crise de la quarantaine amène Dan à quitter sa femme pour un modèle plus jeune. La bande-annonce est assez sympathique au point de vue de Betty, semant certains doutes sur sa «folie», alors qu’elle accuse son mari de l’avoir mise à l’écart dans un établissement psychiatrique. La vraie vie Betty Broderick a été condamnée à 32 ans de prison pour avoir tué son mari et sa deuxième femme, Linda, le 5 novembre 1989. Au cours du procès, Broderick a soutenu qu’elle était une femme battue qui a subi des années de violence physique et psychologique, ce qui la bande-annonce touche.

Mais ensuite, Peet livre des phrases comme: «J’aurais été mieux traité si j’avais été un chien et si j’avais servi mon maître. Je suis étonné qu’il n’ait fallu qu’une seule balle pour tuer Dan Broderick », avec un doux sourire sur son visage, et il est assez clair où le blâme se trouve. Nous avons des photos de Betty vandalisant la nouvelle maison de son mari, conduisant sa voiture jusqu’à sa porte, et d’Amanda Peet donnant des sourires absolument effrayants.

Dirty John: The Betty Broderick Story sera présenté aux États-Unis plus tard cet été.

