Amar La cumbia de la quarantaine »de Flor Amargo L’avez-vous entendu

La quarantaine est aussi un temps pour être créatif, surtout les musiciens sont en constante création, comme le compositeur Fleur amère, qui a créé La cumbia de la quarantaine.

C’est une parodie amusante d’un thème emblématique de Pimpinela, Forget Me et Hit the Turn, auquel Flor Amargo a adapté les paroles pour rire des situations que l’internement génère.

La cumbia en quarantaine parle d’un couple le sixième jour de l’accouchement en raison de l’urgence sanitaire, qui provoque la colère, le désespoir et le désir de s’enfuir, mais doit continuer à vivre ensemble dans le même espace.

“Coronavirus, je préfère que tu m’infectes maintenant et que tu restes mort /

Vous êtes une femme névrotique /

Virus Corona, qu’être enfermé avec ce canijo est pire que la guerre /

Tu mens, je sais /

Partez, attrapez le virus corona maintenant et fermez la porte /

Je ne peux plus vous supporter de vivre quotidiennement dans cette quarantaine. ”

Cette situation extraordinaire peut donc aussi nous faire rire.

La cumbia de la quarantaine compte déjà plus de 45 000 reproductions sur YouTube.

