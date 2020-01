Amazing Stories Date de première et premier look révélés [TCA 2020] /Film

Apple TV + a présenté des panneaux le dernier jour de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. Le streamer a finalement annoncé la date de première du redémarrage tant attendu de la série d’anthologie de Steven Spielberg Histoires étonnantes. Le renouveau de la série a été l’une des pierres angulaires de l’ardoise d’origine d’Apple, mais c’est le premier mot que nous avons entendu lorsque le spectacle arrivera, et il est également venu avec une première photo de Amazing Stories.

Amazing Stories sortira vendredi, 6 mars avec les cinq premiers épisodes, dont “The Rift” pour lequel Apple a publié une nouvelle image, que vous pouvez voir ci-dessous. Mark Mylod réalise “The Rift” avec Kerry Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Ed Burns et Juliana Canfield.

Nous voyons Bishe debout avec un jeune garçon, probablement le fils de son personnage, debout dans un champ plein d’hommes en costumes blancs et visières. Ils regardent tous le ciel, nous donnant des vibrations de Spielberg semblables à E.T. Les rencontres extra-terrestres et rapprochées du troisième enfant. Malheureusement, Apple n’a pas fourni de résumé de l’épisode, alors nous nous demandons ce qu’ils regardent.

Les histoires étonnantes de Steven Spielberg ont duré deux saisons de 1985 à 1987 et ont connu des épisodes mémorables comme le père Noël se faisant arrêter et un adolescent magnétisé par un météore. Chaque épisode était une histoire autonome d’une demi-heure, comme Twilight Zone, mais les rebondissements avaient généralement un message et une résolution plus optimistes que les rebondissements sombres de Rod Serling.

Chaque épisode avait également une distribution A-list avec des stars comme Kevin Costner, Patrick Swayze, Charles Durning, Gregory Hines, Sid Caesar, Harvey Keitel, Eve Arden, David Carradine, James Cromwell, Jon Cryer, Mark Hamill, John Lithgow, Christopher Lloyd , Charlie Sheen, Loni Anderson, Sondra Locke et plus sont apparus dans l’émission.

L’incarnation d’Apple moderne a connu un développement difficile en tant que coureur de spectacle original Bryan Fuller a quitté le spectacle. Maintenant, Eddy Kitsis et Adam Horowitz of Lost and Once Upon a Time run Amazing Stories. Les producteurs exécutifs supplémentaires incluent Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt, David H. Goodman et Spielberg lui-même.

Les autres stars de Amazing Stories incluent Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander et quelle sera la performance finale donnée par la fin Robert Forster. Les administrateurs incluent Chris Long, Michael Dinner, Susanna Fogel et Sylvain White.

Amazing Stories a tout un héritage à vivre car il présente des histoires dirigées par des goûts de Joe Dante, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Irvin Kirshner, Robert Zemeckis, Brad Bird, Tobe Hooper et Spielberg lui-même. Mais il doit se passer quelque chose de bien dans les coulisses depuis qu’Apple a annoncé qu’il renouvelait déjà la série pour une autre saison. Alors écoutez ce printemps et découvrez de nouvelles histoires incroyables.

Articles sympas du Web: