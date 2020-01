‘Amazing Stories’, ‘Defending Jacob’ et ‘Home Before Dark’ ont déjà une date de sortie Apple TV +

La promesse d’Apple de composer un solide catalogue de productions originales prend forme. Après les premières de ‘Servant’ ou ‘Little America’, qui illustrent la diversité des genres et des thèmes pour lesquels il entend parier sur la plateforme, les proches ont enfin été dévoilés dates de sortie de «Home Before Dark», «Defending Jacob» et «Amazing Stories».

Kerry Lynn Bishe et Duncan Joiner dans ‘Amazing Stories’

Le premier arrivé sera «Histoires étonnantes», le redémarrage de la quatre-vingt anthologie de Steven Spielberg, que débarquera sur Apple TV + le 6 mars avec ses cinq premiers épisodes, comme le souligne Variety. Cette nouvelle version a été commandée par Eddy Kitsis et Adam Horowitz, créateurs de “ Once Upon a Time ”, qui ont façonné de nouvelles histoires avec Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway ou Austin Stowell. L’un d’eux est “The Rift”, qui a été réalisé par Mark Mylod (“Succession”), et dont la première image accompagne cet article.

Un mois plus tard, nous aurons l’occasion de voir ‘Home Before Dark ‘, qui sort ses trois premiers épisodes le 3 avril. Ce drame, basé sur l’histoire vraie de la petite Hilde Lysiak, montre les enquêtes menées par son protagoniste, une fille de onze ans qui déménage de Brooklyn au lieu de naissance de son père, où elle se lancera dans une carrière de reporter précoce. Et peu de temps après, le 24 avril, la première des trois épisodes inauguraux de «Defending Jacob» aura lieu, la mini-série basée sur le roman du même nom, qui présente Chris Evans comme attraction principale.

Un été vivant

Après avoir structuré son calendrier imminent avec ces publicités, Apple a également proposé un aperçu de ce à quoi s’attendre cet été. Lors de sa visite au Press Tour de la Television Critics Association, la société Cupertino a confirmé que ‘Central Park’, la nouvelle comédie musicale animée du créateur de ‘Bob’s Burgers’, Loren Bouchard, arrivera sur Apple TV + tout au long de l’été, avec Josh Gad, Kristen Bell, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs et Stanley Tucci donnant la parole à leurs protagonistes, les gardiens du parc emblématique de New York qui donne son nom à la série.

