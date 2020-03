Amazing Stories Saison 1 Episode 1 Récap

Apple TV + Histoires étonnantes est une série d’anthologie présentée par Stephen Spielberg. Dans Histoires étonnantes Saison 1 Episode 1, Sam Taylor a découvert un portail vers 1919 lors d’une tempête.

2019

Jake et Sam Taylor sont arrivés dans une maison délabrée à Cedar Rapids, Iowa. Les affaires de Jake étaient de restaurer de vieilles maisons et Sam travaillait pour lui. Pendant qu’ils travaillaient sur la maison, ils ont trouvé une vieille boîte en fer blanc avec une photographie d’une femme en robe de mariée et voile et un vieux cartable avec le mot «chou» dessus.

1919

Une forte tempête a soudainement frappé. Lorsque le courant a été coupé, Sam s’est dirigé vers la cave, mais ses oreilles ont commencé à sonner alors que l’aiguille du baromètre tombait soudainement. Il s’est retrouvé dans la même maison, mais elle n’était plus délabrée et vide. Sam a rencontré la femme sur la photo, Evelyn Porter, chantant au piano. Elle l’a pris pour un banquier et l’a menacé avec un fusil de chasse.

Plus tard, Evelyn est allée à la cave pour écouter des phonographes qu’elle avait cachés dans le mur. Sa mère, Paula, les a trouvés et a désapprouvé. Elle allait les emmener, mais Sam est arrivé, prétendant qu’il était un ami du frère d’Evelyn, récemment décédé. Il a affirmé que les phonographes étaient les siens. Paula a invité Sam à la soirée de fiançailles d’Evelyn. À cause de la mort de son frère, Paula avait arrangé un mariage pour Evelyn.

Chou

Sam a tenté de convaincre Evelyn qu’il était de 2019. Il avait besoin d’en savoir plus sur la maison. Le grand-père d’Evelyn l’avait construit, alors il a accepté d’aller à la fête de fiançailles pour lui parler.

Evelyn et Sam ont fini par quitter la fête. Elle a souligné la pharmacie qui avait un speakeasy. Sam a reconnu l’allumette et savait que le mot de passe était «chou». Il a convaincu Evelyn de chanter. Ensuite, il a affirmé qu’elle n’appartenait pas à la vie que sa mère avait choisie pour elle.

Super Derecho

Lors de la soirée de fiançailles, Sam a rencontré Henry Barrett, qui a expliqué que la chute soudaine de la pression atmosphérique lors d’une tempête intense appelée derecho était la cause de la sonnerie de Sam. Sam a obtenu un baromètre de lui et l’a accroché dans la cave, la même qu’il avait vue en 2019. La prochaine fois que la tempête a frappé, Evelyn se faisait prendre en photo. Elle a fait une excuse et a couru à sa rencontre. Malheureusement, son fiancé les a trouvés. Il l’a emmenée et a battu Sam, qui a été ramené en 2019. Jake pensait que Sam était fou.

Un autre derecho a amené Sam à l’avenir en 2034 pendant la période suivante. Le réchauffement climatique avait rendu les derechos plus fréquents. Il a trouvé Evelyn dans la maison récemment restaurée, chantant une berceuse à un jeune garçon nommé Sam. Il est retourné en 2019. Après avoir démonté les rénovations que Jake avait installées dans la cave, Sam a pu retourner en 1919. La cave a été inondée. Il a trouvé Evelyn et l’a ramenée à la cave. Cependant, il était pris au piège et elle était partie en 2019.

Sam n’est jamais revenu en 2019 et s’est plutôt fait une vie en 1919. Il a laissé les lettres d’Evelyn et Jake dans le mur et a préparé la maison pour l’avenir.

