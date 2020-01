Amazon annonce le casting complet de la série Lord Of The Rings

Amazon Studios a officiellement annoncé la distribution principale de Le Seigneur des Anneaux et comme prévu, la nouvelle adaptation profitera de grands noms tout en apportant également d’autres talents moins connus pour représenter les enfants d’Eru dans le monde d’Arda.

La nouvelle adaptation en direct du Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien a fait l’objet d’un débat sauvage depuis qu’elle a été annoncée par Amazon dans le cadre d’un accord avec le Tolkien Estate. Jusqu’à présent, quelques rapports ont détaillé la production secrète. Par exemple, il y a eu des discussions selon lesquelles Peter Jackson pourrait diriger le projet, même si le réalisateur a nié plus tard ces rumeurs. Après cela, Amazon a révélé les producteurs et les écrivains avec un teaser officiel, puis il y a eu des rapports sur l’intrigue potentielle de la série.

Et maintenant, après avoir renouvelé l’émission pour une deuxième saison, même si la première a à peine commencé le tournage, Amazon a officiellement dévoilé le premier groupe d’habitués qui apparaîtra dans la nouvelle adaptation. Ces noms incluent Owain Arthur, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Ema Horvath, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Les producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay ont accueilli ces nouveaux noms dans leur équipe créative en disant ce qui suit:

“Après avoir entrepris une vaste recherche mondiale, nous sommes enfin ravis de révéler le premier groupe de brillants interprètes qui participeront à la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon. Ces femmes et ces hommes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs: ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en constante expansion qui travaille sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu aux fans et au public du monde entier. »

Bien sûr, il y avait précédemment des rapports sur Horvath, Mawle et Kavenagh rejoignant le casting, mais Amazon ne l’a jamais confirmé. Maintenant, nous savons que le trio fera effectivement son apparition dans la série. De plus, Will Poulter avait rejoint la production en septembre mais a quitté le mois dernier en raison de conflits d’horaire avec ses autres engagements.

D’après ce que nous comprenons, il reste encore quelques rôles clés à pourvoir Le Seigneur des Anneaux également, mais pour l’instant, c’est le casting que vous pouvez vous attendre à voir à l’écran et une fois que nous apprendrons qui d’autre Corde Amazon, nous serons sûrs de vous le faire savoir.