Amazon dévoile le moulinet Blooper de la saison 1 de Hilarity-Fueled The Boys

Amazon dévoile la bobine de blooper The Boys saison 1 alimentée par l’hilarité

En tant que petit cadeau du week-end avant la fête de l’Indépendance au public, Amazon a dévoilé aux fans une bobine de blooper remplie de blasphèmes et de hilarité de la première saison de l’adaptation de Garth Ennis. Les garçons. La bobine de blooper peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Dans la saison 2, les Boys sont en fuite par la loi, traqués par les Supes et tentent désespérément de se regrouper et de se battre contre Vought. En se cachant, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de s’adapter à une nouvelle normalité, Butcher (Karl Urban) étant introuvable. Pendant ce temps, Starlight (Erin Moriarty) doit naviguer dans sa place dans The Seven alors que Homelander (Antony Starr) vise à prendre le contrôle total. Son pouvoir est menacé par l’ajout de Stormfront (Aya Cash), un nouveau Supe averti des médias sociaux, qui a son propre programme. En plus de cela, la menace Supervillain occupe une place centrale et fait des vagues alors que Vought cherche à tirer parti de la paranoïa de la nation.

Le co-créateur de la série Eric Kripke qualifie la deuxième saison de «Plus fou, étranger, plus intense, plus émotif. En fait, c’est trop, donc le Surgeon General a insisté pour que nous diffusions les trois premiers épisodes le 4 septembre, puis que nous diffusions les cinq autres épisodes chaque semaine par la suite. Nous voulions vous donner le temps de paniquer, de digérer, de discuter, de redescendre du haut avant de vous donner une autre dose. »

Les garçons est une interprétation irrévérencieuse de ce qui se passe lorsque des super-héros, aussi populaires que des célébrités, aussi influents que les politiciens et aussi vénérés que les dieux, abusent de leurs super-pouvoirs plutôt que de les utiliser pour de bon. C’est l’impuissance contre les super puissants alors que les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur le supergroupe connu sous le nom de «The Seven». Le spectacle conserve la plupart des bandes dessinées (disponibles à l’achat ici) repoussant les limites de la violence et de la sexualité tout en explorant le côté sombre de la célébrité et de la célébrité des super-héros.

La série a été créée par Evan Goldberg et Seth Rogen, qui sont responsables d’une autre série inspirée de bandes dessinées subversives, AMC’s Prédicateur, et Surnaturel créateur Eric Kripke.

La saison 1 est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

