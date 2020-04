Amazon Doc jette un nouvel éclairage sur Narcos – / Film

En 2018, Michael Peña (Ant-Man et la Guêpe) a rejoint le casting de Narcos: Mexico de Netflix pour incarner l’agent de la DEA, Kiki Camarena, qui s’est infiltré dans les années 1980 pour tenter de vaincre le cartel mexicain. Maintenant, l’un des rivaux de Netflix, Amazon Prime Video, nous apporte The Last Narc, une série documentaire de quatre épisodes qui raconte l’histoire vraie de ce qui est arrivé à Camarena, dans tous ses détails brutaux. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce de Last Narc

L’homme au centre de ces docuseries est l’agent spécial Hector Berellez, qui a été chargé de découvrir ce qui est arrivé à Camarena après sa prise en charge par le cartel. L’émission présente également des entretiens avec la veuve de Camarena et trois initiés du cartel de Guadalajara – d’anciens gardes du corps de seigneurs de la drogue qui ont finalement renversé, sont devenus des informateurs et ont aidé Berellez à découvrir la vérité horrible derrière la torture et le meurtre de Camarena.

Et en parlant de vérité, il semble que cette série ait ses propres bombes à vérité à larguer. «C’est une entreprise différente [than Narcos: Mexico]”, réalisateur Tiller Russell a déclaré IndieWire. “Il s’agit d’un cas très connu et bien connu et ce à quoi nous contribuons est de véritables révélations étonnantes dont les gens se demandent depuis très longtemps.” Il semble que cette dissimulation présumée dure depuis des décennies, et depuis que nous avons vu des cas où les documentaires ont le pouvoir d’influencer des événements réels dans des cas comme The West Memphis Three et celui décrit dans The Thin Blue Line, peut-être que ces docuseries entraîneront le plantage de cette dissimulation.

Russell, dont les précédents crédits incluent de la vraie fiction policière et des documentaires sur des titres comme Operation Odessa, The Seven Five et la prochaine Route de la soie, dit qu’il veut raconter cette histoire depuis quatorze ans. Il ne savait pas qu’il publierait cette série pour un public captif avide de contenu criminel authentique et désireux de rester à l’intérieur pendant les blocages de quarantaine. Nous espérons que le spectacle lui-même sera à la hauteur des promesses de cette bande-annonce.

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Dans l’Amazon Original The Last Narc, d’anciens initiés du cartel divulguent les détails effrayants derrière le meurtre et l’enlèvement notoires de l’agent DEA “Kiki” Camarena. À travers des interviews jamais vues auparavant, ces docuseries en quatre parties dévoileront l’histoire de Camarena, du cartel de la drogue qu’il a infiltré et du narc qui a tout risqué pour découvrir la vérité.

The Last Narc en avant-première sur Amazon Prime Video sur 15 mai 2020.

Articles sympas du Web: