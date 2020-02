Amazon eGift Card 50 $ Giveaway!

Ce mois-ci, What’s On Disney Plus offre un bon d’achat Amazon eGift de 50 $ à un adepte chanceux.

Pour participer au concours, consultez le widget d’entrée ci-dessous, qui offre plusieurs façons de gagner.

un cadeau Rafflecopter

Le concours se termine à 23 h 59 HNE le 7 mars 2020 – Les heures sont en heure de l’Est (États-Unis et Canada)

AUCUN ACHAT REQUIS POUR PARTICIPER OU GAGNER. UN ACHAT N’AMÉLIORE PAS VOS CHANCES DE GAGNER. NUL LÀ O PRO LA LOI L’INTERDIT.

1. Description de la promotion: le «Concours de la carte-cadeau électronique Amazon de 50 $» («concours») commence le 10/02/2020 à 00 h 00 (heure de l’Est (États-Unis et Canada)) et se termine le 03/07/2020 à 11 h: 59 AM (heure de l’Est (États-Unis et Canada)) (la «période de promotion»). En participant au concours, chaque participant accepte et accepte inconditionnellement de se conformer et de se conformer au présent règlement officiel et aux décisions de What’s On Disney Plus («commanditaire»), qui seront finales et contraignantes à tous égards. Le commanditaire est responsable de la collecte, de la soumission ou du traitement des inscriptions et de l’administration générale du concours. Les participants doivent se tourner uniquement vers le commanditaire pour toute question, commentaire ou problème lié au concours.

2. Admissibilité: Ouvert aux résidents légaux des États-Unis et du Canada âgés de 18 ans ou plus. Nul là où la loi l’interdit ou la restreint. Commanditaire et leurs parents respectifs, filiales, sociétés affiliées, distributeurs, détaillants, représentants des ventes, agences de publicité et de promotion et chacun de leurs dirigeants, administrateurs et employés respectifs (collectivement, les «entités de promotion»), et les membres de leur famille immédiate et / ou les personnes vivant dans le même ménage que ces personnes ne sont pas éligibles pour participer au concours ou gagner un prix.

3. Sélection du gagnant: Le gagnant du concours sera sélectionné au hasard parmi toutes les participations admissibles reçues tout au long de la période de promotion. Le tirage au sort sera effectué dans les 48 heures par le commanditaire ou ses représentants désignés, dont les décisions sont définitives. Les chances de gagner varient en fonction du nombre de participations éligibles reçues. Le gagnant sera informé par e-mail à l’adresse e-mail fournie dans les informations sur la participation au plus tard 48 heures après le tirage au sort. Le gagnant potentiel doit accepter un prix par courriel selon les directives du commanditaire dans les 48 heures suivant la notification. Toute notification de gagnant non répondue ou retournée comme non livrable peut entraîner la perte du prix. Le gagnant potentiel du prix peut être tenu de signer et de retourner un affidavit d’admissibilité et de décharge de responsabilité, ainsi qu’une décharge de publicité (collectivement, «les documents de réclamation de prix»). Aucune substitution ou transfert d’un prix n’est autorisé, sauf par le commanditaire.

4. Prix:

– 1 (#) gagnant (s) recevront [(1) $50 Amazon eGift Card] (valeur au détail approximative ou «ARV»: 50 $)

Un seul prix par personne et par foyer sera attribué. Les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux sont soumis aux conditions générales de l’émetteur. Les prix ne peuvent être transférés, échangés contre de l’argent ou substitués par le gagnant. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule et absolue discrétion, d’attribuer un prix de remplacement de valeur égale ou supérieure si un prix décrit dans le présent règlement officiel n’est pas disponible ou ne peut être attribué, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit. L’ARV du prix représente la détermination de bonne foi du commanditaire. Cette décision est définitive et exécutoire et ne peut faire l’objet d’un appel. Si la valeur réelle du prix s’avère inférieure à l’ARV indiqué, la différence ne sera pas attribuée en espèces. Le commanditaire ne fait aucune représentation ou garantie concernant l’apparence, la sécurité ou la performance d’un prix attribué. Des restrictions, conditions et limitations peuvent s’appliquer. Le commanditaire ne remplacera aucun élément de prix perdu ou volé.

Le prix sera uniquement attribué et / ou livré à des adresses situées aux États-Unis et au Canada. Toutes les taxes, tous les frais et suppléments fédéraux, étatiques et / ou locaux sont à la charge exclusive du gagnant du prix. Le non-respect du règlement officiel entraînera la perte du prix.

5. Inscription en ligne: Participez au concours pendant la période de promotion en ligne en vous connectant au formulaire de participation et effectuez les tâches fournies. Le formulaire d’inscription peut être trouvé sur le site Web suivant à http://www.whatsondisneyplus.com/giveaway.

Les inscriptions automatisées ou robotisées soumises par des individus ou des organisations seront disqualifiées. L’entrée Internet doit être effectuée par le participant. Toute tentative d’un participant d’obtenir plus que le nombre indiqué de participations en utilisant plusieurs adresses e-mail, identités, inscriptions, connexions ou toute autre méthode, y compris, mais sans s’y limiter, la notification d’abonnement à un concours / tirage au sort commercial et / ou la participation à des services , annulera les inscriptions de ce participant et ce participant pourra être disqualifié. L’admissibilité finale à l’attribution d’un prix est soumise à la vérification de l’admissibilité comme indiqué ci-dessous. Toutes les inscriptions doivent être publiées avant la fin de la période de promotion pour participer. L’horloge de la base de données du commanditaire sera le chronométreur officiel de ce concours.

6. Confidentialité: Tous les participants reconnaissent que s’ils sont choisis en tant que gagnant, certaines de leurs informations personnelles peuvent être divulguées à des tiers au moins conformément à la loi, y compris, sans limitation, sur la liste des gagnants. Toutes les informations personnelles soumises dans le cadre du concours peuvent être partagées par et entre les entités de promotion, et chacune des entités de promotion utilisera ces informations conformément à leurs politiques de confidentialité en ligne indépendantes respectives. La politique de confidentialité de What’s On Disney Plus peut être consultée sur

7. Limitation de responsabilité: le commanditaire n’est pas responsable des informations incorrectes ou inexactes, qu’elles soient causées par les utilisateurs du site Web ou par l’un des équipements ou programmes associés ou utilisés dans le cadre du concours ou par toute erreur technique ou humaine, pouvant survenir dans le traitement des soumissions dans le cadre du concours. Le commanditaire n’assume aucune responsabilité pour tout courrier mal acheminé ou perdu, ou pour toute erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, défaillance de la ligne de communication, vol ou destruction ou accès non autorisé ou modification des inscriptions. Le commanditaire n’est pas responsable des problèmes ou des dysfonctionnements techniques de tout réseau ou ligne téléphonique, des systèmes informatiques en ligne, des serveurs ou des fournisseurs, du matériel informatique, des logiciels, des pannes de courrier électronique ou des joueurs en raison de problèmes techniques ou d’encombrement du trafic sur Internet ou sur tout site Web. ou une combinaison de ceux-ci, y compris des blessures ou des dommages à l’ordinateur du participant ou de toute autre personne liés ou résultant du téléchargement de matériel dans le cadre du concours. Si, pour une raison quelconque, le concours n’est pas capable de fonctionner comme prévu, y compris une infection par des bogues de virus informatiques, une altération, une intervention non autorisée, une fraude, des défaillances techniques ou toute autre cause indépendante de la volonté du commanditaire qui corrompent ou affectent l’administration, la sécurité , l’équité, l’intégrité ou la bonne conduite du concours, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le concours. Dans un tel cas, le commanditaire peut, à sa seule discrétion, effectuer le tirage au sort parmi toutes les participations admissibles reçues avant ou après une telle annulation, suspension ou modification.

En cas de litige concernant la personne qui s’est inscrite en ligne pour participer au concours, l’inscription sera déclarée avoir été effectuée par le titulaire autorisé du compte est défini comme la personne physique affectée à une adresse e-mail par un fournisseur d’accès Internet, service en ligne fournisseur ou autre organisation (par exemple, entreprise, établissement d’enseignement, etc.) qui est responsable de l’attribution des adresses e-mail pour le domaine associé à l’adresse e-mail soumise. Un gagnant potentiel peut être invité à fournir au commanditaire la preuve que le gagnant potentiel est le titulaire autorisé du compte de l’adresse e-mail. Si un différend ne peut être résolu à la satisfaction du commanditaire, la participation sera jugée non admissible.

8. Liste des gagnants: Pour obtenir une copie de la liste des gagnants légalement requise ou une copie du règlement officiel, envoyez la demande applicable et une adresse de soi-même, estampillée, enveloppe n ° 10 à What’s On Disney Plus cc: $ 50 Amazon eGift Card Giveaway à . La demande doit être reçue au plus tard 48 heures + 6 MOIS pour le nom du gagnant et, à la fin de la promotion, pour une copie du règlement.

9. Commanditaire: le concours est parrainé par What’s On Disney Plus, Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

10. Avis de non-responsabilité de Rafflecopter: Cette promotion est propulsée par Rafflecopter. Metric Feat LLC («Rafflecopter») ne sponsorise, n’administre ni n’endosse cette promotion. En participant à cette promotion, les participants acceptent la politique de confidentialité de Rafflecopter (http://www.rafflecopter.com/rafl/privacy/). Pour des informations techniques sur le widget Rafflecopter, veuillez visiter http://blog.rafflecopter.com/2012/08/anatomy-rafflecopter-giveaway/.

11. Avertissement de Facebook: les participants doivent comprendre qu’ils fournissent leurs informations au commanditaire et non à Facebook. Cette promotion n’est en aucun cas sponsorisée, approuvée ou administrée par ou associée à Facebook.

.