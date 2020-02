Amazon et RTVE présentent «Sans limites», un budget autour du monde

Magallanes et Elcano feront à nouveau le tour du monde dans ‘Sans limites’, la nouvelle série Amazon Prime Video et RTVE. Ce projet, qui Sa première est prévue en 2021, à l’occasion du 500e anniversaire de l’expédition, il a été présenté au quartier général de la marine à Madrid, et là tous les détails sur sa gestation et sur sa dimension imposante ont été révélés.

Présentation de ‘Illimité’

“Il m’est venu peu de temps après la prise de l’administration provisoire. Il y avait plusieurs projets sur la table et il nous a été difficile de décider “, a déclaré Rosa María Mateo, la seule administratrice de RTVE, tout en exposant les grands défis liés à la navigation” Sans limites “:” Nous avons dû trouver un script qui le rendait passionnant . Je voulais que ça ressemble à “Master and Commander” parce que ça me semblait excitant. Le script était un problème, l’autre était qu’il coûtait beaucoup d’argent à chaque chapitre. Nous avons eu la chance de pouvoir coproduire et avons trouvé Amazon Prime Video. “

Cependant, le format série n’était pas le premier à être envisagé, comme l’a déclaré Fernando López Puig, directeur du Contenu et des Chaînes de RTVE: “Nous avons mélangé pour faire un long métrage, mais nous pensions que la série était le moyen le plus efficace et le plus rapide pour s’étendre et faire arriver un moment historique de cette ampleur, comme c’est le cas partout dans le monde. Aussi nous voulions revenir au début de RTVE, avec ces belles histoires. “

À l’heure actuelle, la fiction est en phase de pré-production, il reste donc à voir son résultat, qui ne perdra pas l’essence espagnole malgré son caractère international. “C’est un produit tourné en espagnol, avec des acteurs hispaniques et pour faire connaître l’histoire espagnole. C’est peut-être l’une des meilleures séries qui puisse être faite en ce moment. Amusez-vous, divertissez et que le public international profite d’une aventure comme faire le tour du monde, “López Puig détaillé, louant le rôle que le réalisateur Simon West jouera:”Cela vous donnera un point international qui dimensionnera un peu le projet, sans rabaisser les réalisateurs espagnols. “

L’équipe de développement «Illimitée»

Divertissement historique

D’Amazon, ils sont également optimistes quant à la portée possible de la série, comme l’a souligné Ricardo Carbonero, responsable de l’acquisition de contenu chez Prime Video Spain: “Nous voulions faire quelque chose d’aussi espagnol qu’international car c’est ‘sans limites’. C’est notre histoire depuis 500 ans. Bien qu’il se déroule toujours sur un navire, Ce sera l’une des productions qui va parler le plus dans les années à venir“Ce à quoi West a ajouté:” J’ai commencé sur la BBC et nous avons ici RTVE qui nous donne cette fiabilité et Amazon qui nous donne du dynamisme. “

“C’est une grande responsabilité et un grand honneur de réaliser ce projet. J’adore la navigation et l’histoire de la Marine, mais étant anglais cette fois, je peux le voir du côté de l’espagnol. C’est épique car ce sont deux hommes qui partent en voyage mais un seul d’entre eux revient », a expliqué le cinéaste anglais, connu par les blockbusters sous le nom de« Lara Croft: Tomb Raider »ou« The Mercenaries 2 », qui a désormais la possibilité de sauter dans l’océan de la télévision: “Nous veillerons à ce qu’en plus d’avoir une précision historique, il soit divertissant et engage également le jeune public. “

Pour conquérir ce large public, chacun des quatre épisodes de «Sans limites» aura un budget d’environ cinq millions d’euros, qui servira à montrer de manière crédible et spectaculaire l’exploit de faire le tour du monde au début du XVIe siècle. Le tournage de la série débutera entre fin 2020 et début 2021 et aura lieu dans des endroits en République dominicaine, aux îles Canaries et au Pays basque. De plus, les scènes maritimes seront enregistrées aux studios Pinewood, où les navires de Victoria et de Trinidad seront recréés.

“Vous serez assez fidèle à l’histoire mais avec une certaine licence pour divertir», A déclaré Mateo. À cet égard, le producteur Miguel Menéndez de Zubillaga a reconnu que le portrait de cet exploit ne serait pas une« tournée historique »:« Nous ne savons pas ce qu’étaient vraiment Magallanes et Elcano. Nous allons créer des formations et nous allons prendre des licences. “

“ Sans limites ” arrivera à Amazon Prime Video et RTVE en 2021, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé lequel des deux comportera la première fenêtre de lancement.

.