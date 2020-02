Amazon ne sait pas combien de flics utilisent leur technologie de reconnaissance faciale

Peu de gens savent qu’Amazon compte parmi ses entreprises une société chargée d’offrir des services de reconnaissance faciale appelée Rekognition et que l’un de ses clients les plus importants est la police des États-Unis, bien qu’elle ne sache pas exactement combien d’organismes de police sont ceux qui l’utilisent.

Lors d’une interview que le PDG de la division Amazon Web Services (AWS), Andy Jassy, ​​a donné au documentaire Amazon Empire: The Rise and Reign de Jeff Bezos produit par PBS, a déclaré:

«Je ne pense pas que nous connaissions le nombre total de services de police qui utilisent la technologie de reconnaissance faciale (d’Amazon). Nous avons 165 services dans notre plate-forme d’infrastructure technologique, et vous pouvez les utiliser dans la combinaison que vous souhaitez. »

La technologie de rekognition «fournit des capacités d’analyse faciale et Recherche faciale très précise que vous pouvez utiliser pour détecter, analyser et comparer les visages pour une grande variété de cas d’utilisation de vérification utilisateur, comptage de personnes et sécurité publique », est utilisé par les services de police des États-Unis. Il s’agit de l’une des dizaines d’applications logicielles créées par la division Amazon Web Services (AWS).

Amazon gère cela de la même manière qu’il applique les politiques sur l’une de ses plateformes.

“Si nous découvrons que nous avons des clients, quels qu’ils soient, qui abusent de la technologie et violent les libertés civiles des gens et enfreignent la loi, et que nous en avons la preuve, nous suspendrons leur capacité à utiliser notre plateforme”, a-t-il déclaré. Jassy

Il a également déclaré qu’Amazon avait fait pression pour une réglementation fédérale des logiciels de reconnaissance faciale, une déclaration faisant écho à la lettre d’Amazon “Nos positions”.

«Nous pensons que les gouvernements devraient agir pour réglementer l’utilisation de cette technologie afin de s’assurer qu’elle est utilisée correctement, et nous avons proposé des lignes directrices pour un cadre législatif national américain approprié qui protège les droits civils individuels et garantit que les gouvernements sont transparents dans leur application de technologie “.

Pour l’instant, cependant, aucune loi fédérale n’est en place pour garantir que la technologie de reconnaissance faciale n’est pas utilisée de manière incorrecte; Certaines villes et certains États ont interdit leur utilisation par les fonctionnaires, et un effort bipartite au Congrès a tenté sporadiquement d’adopter des lois qui pourraient réglementer leur utilisation.

Comme le souligne James Jacoby, intervieweur de Frontline, sans supervision gouvernementale, Amazon est le seul arbitre qui supervise l’utilisation par la police de la technologie de reconnaissance faciale qu’elle vend.

