Amazon présentera en première ‘Charon’, ‘Mothers’, ‘Ladies of (h) AMPA’, ‘The people’ et deux nouvelles séries de documents Mediaset

Mediaset España et Amazon Prime Video ont annoncé mardi lors d’une conférence de presse un accord exclusif de production et de distribution pour six titres, un catalogue formé par quatre fictions et deux docuseries qui sortiront dans les six prochains mois. Fabriqués à travers la Méditerranée, le groupe de producteurs du groupe Fuencarral, ces nouveaux contenus seront vus en premier sur la plateforme de streaming, bien qu’une diffusion ultérieure sur Telecinco, Cuatro et le reste des chaînes ouvertes soit attendue.

L’événement a été suivi par Paolo Vasile, PDG de Mediaset Espagne; Manuel Villanueva, directeur général du contenu; et Ricardo Cabornero, directeur du contenu d’Amazon Espagne; ainsi que les visages de la nouvelle série qui ont été présentés. Dans la section des contenus totalement inédits, la plate-forme présentera «Caronte» et «Madres», les fictions avec respectivement Roberto Álamo et Belén Rueda.

Belén Rueda, Carmen Ruiz et Rosario Pardo dans ‘Mothers’

Le premier traite de l’histoire d’un policier qui tente de récupérer sa famille après son emprisonnement, ainsi que de “traiter des cas difficiles où la présomption d’innocence est importante pour lui”, a expliqué Alamo. En parallèle, le protagoniste essaie de trouver la personne qui l’a mis en prison innocente. “En tant que spectateur, ce qui m’attire, c’est le mélange de la police et de l’humain”, a-t-il ajouté. C’est le seul des six titres qui, outre l’Espagne, il aura un aspect international.

De son côté, Belén Rueda a présenté ‘Mothers’, sa nouvelle série médicale qui a déjà été renouvelé pour une deuxième saison qui s’achèvera fin février. “Les locaux des mères peuvent nous sembler familiers dans un hôpital, mais ils sont racontés d’une manière différente”, dit-il. “Lorsque vous avez un enfant atteint d’une maladie et que vous franchissez cette porte, vous cessez d’être journaliste ou serveuse pour être mère”, a déclaré l’actrice, indiquant que dans ces cas “une autre famille est créée avec le reste des mères“dans lequel” le dénominateur commun est l’optimisme et l’espoir “.

Quatre séries et deux docuseries

Quant au retour des séries, Amazon présentera la deuxième saison de «Le peuple» et «Dames de la (h) AMPA». Carlos Areces a promis de “nouveaux personnages” et un “twist” dans les parcelles rurales qui verront le jour Vendredi 14 février, dont “il est très probable” qu’il y ait une troisième saison, a reconnu Villanueva. Malena Alterio, d’autre part, a reconnu qu’elle et ses compagnons “aimaient être juges”. Les protagonistes de ‘Ladies of (h) AMPA’ deviendront des héroïnes du quartier “mais on continue de le chier et d’avoir des ennuis”, plaisante l’actrice, qui est finir de rouler ce nouveau lot des chapitres.

Juan Echanove dans ‘De la vie à l’assiette’

Enfin, Mediaset Espagne a fait deux nouvelles docuseries pour la plateforme. “ La famille espagnole de basket-ball ”, produit par SuperSport, aborde la véritable histoire de l’équipe de jeunes qui a réussi à se proclamer champion du monde lors d’un match contre les États-Unis, tandis que “ De la vie à l’assiette ” amène Juan Echanove à découvrir la trajectoire de Huit grands chefs. “Derrière la haute cuisine, il y a des familles qui ont une histoire à raconter, une histoire qui nous touche souvent parce que cette excellence a signifié laisser beaucoup de choses sur le chemin“, a déclaré l’acteur et présentateur. Produit par Unicorn Content, il reconnaît que cela a été” une très belle expérience “.

Un modèle de coexistence

Depuis Mediaset, il vise à promouvoir un modèle de coexistence dans “un moment où l’approche de la production commence à ressembler au cinéma”. “L’idée est de partager le coût, les droits et les fenêtres“Cabornero a ajouté, tandis que Villanueva est convaincu que ce système”Cela ne signifie pas non plus une grande érosion pour la radiodiffusion ouverte“. Pour le moment, de nouvelles alliances ne sont pas exclues pour créer des séries originales, pas même que” La que se avecina “suive les traces des fictions présentées en conférence de presse et fasse ses débuts dans le paiement.

Concernant la situation dans laquelle Mitele se retrouve avec ce modèle de distribution, Villanueva considère que Amazon n’est pas une compétence du service Mediaset à la carte. “Mitele est une toute petite plateforme qui cherche également la distribution de contenu dans une nouvelle fenêtre”, a-t-il déclaré. Poursuivant sa stratégie d’adaptation de ses projets à chaque client, Mediaset a exprimé son intention de conserver la durée de 70 minutes pour la série ouverte.

