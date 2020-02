Amazon Prime publiera un nouveau contenu en février | Instagram

Actuellement, il y a une grande concurrence entre les plateformes numériques qui proposent du contenu aux abonnés, Amazon Prime présente les nouvelles versions pour le mois de février, préparez votre pop-corn pour ce que vous pouvez apprécier ce mois-ci.

Amazon Prima a surpris depuis son lancement, occupe actuellement la troisième place des plateformes avec plus d’utilisateurs Mexique.

Les premières commenceront le 7 février avec tout d’abord «Tout ou rien: les Eagles de Philadelphie», qui est un documentaire de huit épisodes qui racontera la trajectoire de l’équipe à travers les 16 matchs de la saison NFL.

Le 12 février, vous pourrez profiter: La terreur (T2): Un jeune homme, convaincu qu’il y a une force obscure derrière lui, entreprend une recherche pour combattre tout ce qui se cache derrière la mort de plusieurs personnes.

5 février Le roi Lion: Après la mort de son père, Simba s’enfuit de son royaume, il rencontre Timon et Pumba après s’être éloigné de chez lui en raison des fleurs oranges du destin.Il retournera sur le rocher du roi pour réclamer le trône légitime.

Pour lui 20 février arriver à «Chasseurs», est basé sur l’histoire d’une bande de chasseurs nazis vivant à New York en 1977, découvrant qu’il y a des centaines de hauts fonctionnaires nazis qui conspirent pour créer un Quatrième Reich, Al Pacino sera le protagoniste de la série.

Docteur étrange: Un neurochirurgien brillant est attiré par le monde des arts mystiques alors qu’il cherchait un remède spécial pour sa main.

Gardiens de la galaxie: Peter Quill est un voleur qui devient le chef d’un groupe curieux uni par hasard, ensemble ils doivent protéger l’univers.

Moana: Avec l’aide de l’océan Moana, il cherche l’aide des dieux pour ramener la paix et l’abondance dans son village après une terrible malédiction causée par le demi-dieu Maui.

Le bon dinosaure: Arlo est un jeune dinosaure qui entreprend un long voyage en compagnie d’un ami humain particulier, réussissant à surmonter ses propres peurs et à découvrir de quoi il est capable.

Plus tard le 21 février, nous aurons L’artiste du désastre: L’amitié de Tommy Wiseau et Greg Sestero fera ensemble, bien qu’ils soient différents, que leurs rêves deviennent réalité.

Arnaqueurs: Il arrive un groupe de strip-teaseuses qui haltère pour arnaquer les hommes de Wall Street, avec Jennfer Lopez vous surprendra, basé sur une histoire vraie.

29 février Hitman: Un agent du FBI est recruté par un employé du gouvernement pour aider à la guerre grandissante contre la drogue dans la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique.

La fine ligne jaune: Cinq hommes sont embauchés pour peindre les lignes d’une route. Peindre 1 km par heure est assez lent pour apprendre à distinguer le bien et le mal, le rire et le désespoir, la vie et la mort. Les défis auxquels ils seront confrontés leur donneront une leçon pour toute une vie.

Secrets officiels: Un dénonciateur britannique qui a divulgué à la presse des informations sur une opération d’espionnage illégale de la NSA visant à pousser le Conseil de sécurité de l’ONU à sanctionner l’invasion de l’Irak en 2003.

