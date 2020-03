Amazon Prime Video ajoute enfin une fonctionnalité clé que Netflix a toujours eue – .

Le service de streaming Prime Video d’Amazon prend désormais en charge jusqu’à six profils sur le même compte, un de plus que Netflix.

La fonctionnalité a été déployée en silence dans certains pays et est disponible sur une variété d’appareils qui peuvent exécuter les applications Prime Video, y compris Android et iPhone.

L’arrivée des profils Prime Video n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, car cela sera certainement utile car les familles s’auto-mettent en quarantaine en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Rester à la maison en ce moment est la meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, et pour protéger vos proches et les étrangers avec lesquels vous pourriez autrement entrer en contact. Grâce à Internet et au nombre croissant d’appareils intelligents dans votre maison, il y a beaucoup de choses pour vous occuper pendant que vous êtes coincé à l’intérieur. Qu’il s’agisse de travailler à distance ou d’étudier, il existe certainement une application pour cela. Et la meilleure partie de rester à la maison est que vous pouvez enfin rattraper le retard sur certaines de ces émissions de télévision dont tout le monde parle.

Vous avez une grande variété d’options à votre disposition, notamment Netflix, Disney +, Hulu, YouTube, Apple TV et Amazon Prime Video. Ce dernier est gratuit avec votre abonnement Amazon Prime et comprend l’accès à de nombreux spectacles, dont quelques originaux originaux. Maintenant, Amazon a enfin commencé à déployer la seule fonctionnalité qui peut vraiment être utile pendant l’épidémie de COVID-19: la prise en charge de plusieurs profils sur le même compte.

Prime Video prend en charge jusqu’à six profils, révèle NDTV, la fonctionnalité venant d’être mise en ligne en Inde. La fonctionnalité de profils fonctionne de manière similaire à tous les autres services de streaming qui la prennent en charge. Chaque membre de votre famille ou les amis avec lesquels vous êtes prêt à partager vos informations d’identification Prime peuvent créer leur propre profil pour suivre les émissions qu’ils regardent et obtenir des recommandations personnalisées.

Prime Video prend en charge six profils, soit un de plus que Netflix, y compris un profil Kids qui existe par défaut. Vous pouvez supprimer et ajouter des profils à tout moment, mais vous ne pouvez pas modifier les avatars attribués automatiquement.

Une note sur les pages d’aide d’Amazon Prime Video indique que la fonctionnalité est disponible dans «certains pays uniquement», sans répertorier les pays qui ont obtenu la fonctionnalité.

Tous les marchés où Amazon Prime ou Prime Video sont disponibles obtiendront probablement la fonctionnalité de profils à un moment donné dans le futur. Si vous vous demandez si vous l’avez déjà ou non, vous pouvez évidemment simplement ouvrir votre compte Prime Video et vérifier s’il est pris en charge dans votre région. S’il est disponible, vous pourrez gérer les profils vidéo Prime à partir d’une large gamme de produits prenant en charge le service de streaming d’Amazon, notamment Android, iPhone, le Web, les tablettes Fire, Apple TV, Fire TV et Chromecast.

Certains des originaux de Prime Video que vous devriez consulter incluent Fleabag, Hunters, The Boys, The Man in the High Castle et The Tick, pour n’en nommer que quelques-uns.

