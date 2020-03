Amazon Prime Video Avril 2020: films et titres TV annoncés

La liste des nouveaux films et titres TV d’Amazon Prime Video avril 2020 a été publiée, que vous pouvez maintenant voir ci-dessous! Les titres du mois prochain incluent la première de Contes de la boucle, Saison 6 de Bosch, nominé aux Oscars Les misérables (2019), et lauréat du Festival de Cannes La vie invisible.

De plus, avril présentera des succès et des classiques que le public pourrait avoir manqués dans les salles de cinéma, comme le nominé aux Oscars Le phare, Rambo: Last Blood, et Hotel Artemis, ainsi qu’un certain nombre de films classiques de James Bond disponibles en 4K UHD.

Le service de streaming a également mis à disposition gratuitement une sélection de contenus pour enfants et familles sur Prime Video pour tous les clients Amazon sans abonnement Prime. Cela comprend les émissions pour enfants et les familles d’Amazon Original, certains films familiaux et séries télévisées sélectionnés sous licence en coopération avec plusieurs des studios partenaires d’Amazon, alors qu’ils continuent d’explorer les possibilités de rendre une plus large sélection de contenu disponible pour les clients. Vous pouvez trouver la sélection complète des titres disponibles gratuitement aux États-Unis ici.

Disponible le 1er avril

Films

Une vue pour tuer (4K UHD) (1985)

Bangkok dangereux (2010)

Oiseau de paradis (1932)

Maris aveugles (1919)

Fleurs brisées (1919)

Daniel Boone (1936)

Les diamants sont éternels (4K UHD) (1971)

Journal d’un hitman (1991)

Meurs un autre jour (4K UHD) (2002)

Dame déshonorée (1947)

Dollface (1945)

Dr No (4K UHD) (1962)

Dr. T & The Women (2000)

Drums In The Deep South (1951)

Pour vos yeux seulement (4K UHD) (1981)

De la Russie avec amour (4K UHD) (1964)

Gator (1976)

Dieux et monstres (1999)

Goldeneye (4K UHD) (1995)

Goldfinger (4K UHD) (1964)

Parc Gorki (1983)

Hôtel Artemis (2018)

Je suis une légende (2007)

Licence pour tuer (4K UHD) (1989)

Vivre et laisser mourir (4K UHD) (1973)

Marque de Zorro (1920)

Moonraker (4K UHD) (1979)

Mutinerie (1952)

Never Say Never Again (4K UHD) (1983)

Octopussy (4K UHD) (1983)

Sur les services secrets de Sa Majesté (4K UHD) (1969)

Repentir (2014)

Shirley Valentine (1989)

Fils de Monte-Cristo (1940)

Tarzan l’intrépide (1933)

Le garde du corps (1992)

Le coup de pouce (1988)

Les frères Grimm (2005)

Le Chumscrubber (2005)

Le Hoodlum (1951)

The Living Daylights (4K UHD) (1987)

Le monde perdu (1925)

L’homme au pistolet d’or (4K UHD) (1974)

Les nouvelles aventures de Tarzan (1935)

L’expéditeur (1982)

L’espion qui m’aimait (4K UHD) (1977)

Le monde ne suffit pas (4K UHD) (1999)

Thunderball (4K UHD) (1965)

Demain ne meurt jamais (4K UHD) (1997)

Vous ne vivez que deux fois (4K UHD) (1967)

Séries

America In Color: Saison 1 (Smithsonian Channel Plus)

Bronx SIU: Saison 1 (Urban Movie Channel)

Dirt Every Day: Saison 1 (MotoTrend on Demand)

El Rey del Valle: Saison 1 (Pantaya)

Foyle’s War: Saison 1 (Acorn TV)

Molly of Denali: Saison 1 (PBS Kids)

Mr. Selfridge: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Notre histoire de mariage: Saison 1 (UP Faith & Family)

The Bureau: Saison 1 (Sundance Now)

L’esprit d’un chef: Saison 1 (PBS Living)

Vida: Saison 1 (STARZ)

Disponible le 3 avril

Films

Invisible Life – Film original d’Amazon (2019)

Séries

Tales from the Loop – Amazon Original series: Saison 1

Disponible le 10 avril

Films

Les Misérables – Amazon Film original (2019)

Rambo: Last Blood (2019)

Disponible le 14 avril

Films

Vault (2019)

Disponible le 16 avril

Films

Le phare (2019)

Disponible le 17 avril

Films

Selah et les piques – Amazon Original Movie (2019)

Séries

Bosch – Amazon Original series: Saison 6

Dino Dana – Série Amazon Original: Saison 3B

Disponible le 20 avril

Films

Activité paranormale 3 (2011)

Disponible le 29 avril

Films

Footloose (2011)

Nouveau en avril – Disponible à l’achat sur Prime Video

Disponible le 7 avril

Films

Le tournant (2020)

Sous l’eau (2020)

Nouveau en avril – Disponible pour le streaming sur les chaînes vidéo principales

Disponible le 1er avril

Séries

The Mallorca Files: Saison 1 (Britbox)

Disponible le 2 avril

Événements en direct – Sports

Valero Texas Open (PGA Tour Live)

Séries

Broke: Saison 1 (CBS All Access)

Disponible le 5 avril

Événements en direct – Réseau

Prix ​​ACM (CBS All Access)

Séries

World on Fire: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Disponible le 9 avril

Séries

The Good Fight: Saison 4 (CBS All Access)

Disponible le 10 avril

Séries

The Undoing: Saison 1 (HBO)

Films

IT: Chapitre 2 (HBO)

Disponible le 11 avril

Événements en direct – Sports

The Masters (CBS All Access)

Disponible le 12 avril

Séries

Baptiste: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Belgravia: Saison 1 (Epix)

Insecure: Saison 4 (HBO)

Run: Saison 1 (HBO)

Disponible le 16 avril

Événements en direct – Sports

RBC Heritage (PGA Tour Live)

Films

Joker (2019) (HBO)

Disponible le 23 avril

Événements en direct – Sports

Zurich Classic of New Orleans (PGA Tour Live)

Disponible le 26 avril

Séries

Vida: Saison 3 (STARZ)

Disponible le 27 avril

Séries

Je sais que c’est vrai: saison 1 (HBO)