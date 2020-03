Amazon Prime Video, connaissez les premières qui sortiront en avril

Amazon Prime Video, découvrez les premières qui sortiront en avril | Instagram

La plateforme de streaming Amazon Prime Video a présenté quels sont les premières pour ce prochain mois de avril, parfait pour passer le mise en quarantaine avec des films et des marathons étonnants de séries.

Films, séries, spéciaux, premières de la saison, et bien plus encore, c’est ce que la plate-forme nous apporte ce mois-ci.

Il présentera quelques films de Marvel et la première de sa série exclusive tant attendue avec Ana de la Reguera.

Voici quelques-unes des versions d’Amazon Prime Video pour avril:

Amazon Originals

Tales from the Loop – 3 avril

Il s’agit d’une série basée sur le livre d’art narratif du même titre de Simon Stålenhag mêlant des éléments rétro à la science-fiction.

Explorez la ville et les gens qui vivent au-dessus de “ The Loop ”, une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l’univers, rendant possibles des choses qui n’étaient auparavant reléguées qu’à la science-fiction

Ana – 21 avril

Inspirée par la propre vie de l’actrice, Ana de la Reguera parlera d’amour, de sx, de découverte de soi et de la pression que subira son personnage principal, produite par l’actrice elle-même.

Nouveaux films vidéo Amazon Prime

Compte à rebours: l’heure de votre décès – 1er avril

Une infirmière télécharge une application qui vous indique quand elle mourra. L’application indique à la fille qu’elle mourra dans trois jours et commence une course effrénée pour survivre à ce qui semble inévitable.

Escrocs compulsifs – 1er avril

Deux femmes, une britannique séduisante et sophistiquée de la classe supérieure et une australienne amusante avec moins de classe mais beaucoup de courage, décident de s’unir pour duper les hommes et sa victime sera un millionnaire innocent dans le sud de la France.

Rampage – 1er avril

Un gorille, un loup et un serpent subissent une mutation génétique et deviennent des êtres gigantesques et violents, ceci étant le primatologue qui a pris soin du gorille et un expert en génétique essayant de les arrêter et de les empêcher de subir des dommages.

Game Night – 1er avril

Un groupe d’amis qui se réunissent chaque semaine pour jouer change leur routine et décide de résoudre un faux meurtre, mais ils se rendent compte que cette fois ce qui se passe est réel.

Ready Player One – 1er avril

Young Wade Watts n’est qu’une des millions de personnes qui ont fui le monde sombre et sombre pour entrer dans un monde utopique virtuel où tout est possible: OASIS.

15h17 Train pour Paris – 1er avril

Trois touristes américains en août 2015 ont déjoué une attaque terroriste sur un train à destination de Paris, et leur héroïsme a sauvé la vie de plus de 500 personnes voyageant au même endroit qu’eux.

Midway: Bataille dans le Pacifique – 4 avril

Les soldats et les pilotes américains ont changé le cours de la Seconde Guerre mondiale pendant la bataille de Midway, et les forces navales japonaises et américaines ont combattu pendant quatre jours.

Selah et les épées – 17 avril

Il s’agit d’un film dramatique américain de 2019, écrit et réalisé par Tayarisha Poe, son premier long métrage.

Johnny English: Back in Action – 25 avril

Une cyberattaque révèle l’identité de tous les agents secrets du Royaume-Uni, et Johnny English est le dernier espoir des services secrets.

Nouvelles séries et nouvelles saisons

Fear the Walking Dead (Saison 5) – 5 avril

Lorsque l’apocalypse zombie se produit, les habitants de la ville de Los Angeles doivent faire face aux grands changements que leur vie traverse.

Vikings (Saison 6A) – 15 avril

Il raconte l’histoire des aventures de Ragnar Lothbrok, un fermier viking, alors qu’il monte pour devenir le roi des Vikings.

Bosch (Saison 6) – 17 avril

Harry Bosch est un détective de la Division des homicides de la police de Los Angeles qui travaille à résoudre le cas d’un garçon de 13 ans.

NOS4AU (Saison 1) – 21 avril

Vic McQueen découvre qu’il a une capacité surnaturelle pour trouver des choses perdues et fait face à un méchant qui se nourrit de l’âme des enfants.

Films et séries au catalogue

1 avril

Gardiens de la Galaxie Vol.2

Une puissante race extraterrestre engage les Gardiens pour protéger leurs précieuses batteries énergétiques, mais les extraterrestres envoient leurs troupes de combat pour se venger des Gardiens.

Batman: The Night Knight Rises

Huit ans après avoir pris la responsabilité de la mort de Harvey Dent et disparu dans la nuit, Batman sort d’un exil volontaire.

Spider-Man: Retrouvailles

Peter Parker accepte sa nouvelle identité de Spider-Man et retourne vivre avec sa tante après son aventure avec les Avengers.

Jumanji: dans la jungle

Quatre adolescents trouvent un vieux jeu vidéo qui les transporte dans une jungle dangereuse, et ils deviennent des personnages adultes et surmontent de terribles tests pour terminer le jeu et retourner dans le monde réel.

Demon’s Night: Chapitre 4

Une parapsychologue prestigieuse et son équipe se rendent au Nouveau-Mexique pour enquêter sur les phénomènes qui se produisent dans la maison dans laquelle elle a grandi.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry découvre que plusieurs membres de la communauté sorcière ne connaissent pas la vérité sur sa rencontre avec Lord Voldemort.

Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2

Harry, Ron et Hermione se préparent pour une dernière bataille contre Lord Voldemort et ses fidèles serviteurs, les Mangemorts, pour décider de l’avenir du monde sorcier.

Contes sauvages

Il s’agit d’un film d’anthologie et de comédie noire argentin de 2014 écrit et réalisé par Damián Szifron et produit par K&S Films.

