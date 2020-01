Amazon Prime Video février 2020: des films et des séries télévisées annoncés

Amazon Prime Video février 2020: des films et des titres de télévision annoncés

La liste des nouveaux films et titres TV d’Amazon Prime Video de février 2020 a été publiée, que vous pouvez maintenant voir ci-dessous! Cela comprend les débuts en série d’Amazon Prime Chasseurs série créée par David Weil, lancée le 21 février.

Exécutif produit par Jordan Peele, lauréat d’un Academy Award et dirigé par le légendaire Al Pacino, lauréat d’un Academy Award, Chasseurs suit un groupe diversifié de chasseurs nazis vivant à New York en 1977. Les Hunters, comme on les appelle, ont découvert que des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivent parmi nous et conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. L’équipe éclectique de chasseurs se lancera dans une quête sanglante pour traduire les nazis en justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires. La série met également en vedette Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker et Lena Olin.

Le mois prochain verra également l’arrivée de Shia LaBeouf Honey Boy, La cinquième saison de la série de documentaires sportifs primés aux Emmy Awards Tout ou rien titré Tout ou rien: les Eagles de Philadelphie, La gagnante du Golden Globe Awkwafina’s L’adieu, et plus. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous!

CONNEXES: La série télévisée Dark Tower annulée par Amazon

Disponible le 1er février

Films

Battre le diable (1953)

Journal de Bridget Jones (2001)

Buffalo ’66 (1998)

Captain Kronos – Vampire Hunter (1974)

Cheech & Chong’s Still Smokin ’(1983)

Crashing Through Danger (2016)

Dick Tracy (1990)

Les filles de la terre sont faciles (1989)

Atterrissage d’urgence (2018)

Père sort (1941)

Fantôme (1990)

Devinez ce que nous avons appris à l’école aujourd’hui? (1970)

Haute tension (2018)

Jour du jugement (1999)

Little Tough Guy (1938)

Seigneur de la guerre (2005)

Magic Mike (2012)

Dirty Movie de National Lampoon (2011)

Dorm Daze 2 de National Lampoon (2006)

Au nord de la frontière (2009)

Les gens sont drôles (1946)

Posledniy Bogatyr (2017)

Précieux (2009)

Southie (1999)

Pris coeur (2016)

Le grand ascenseur (1950)

Les fabuleux Dorseys (1947)

Le dernier combat (2013)

La petite princesse (1995)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

L’espion d’à côté (2010)

Touched with Fire (2016)

Séries

Contrepartie: Saisons 1 et 2

Évasion à Dannemora: Saison 1

2 février

Films

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral (2019)

3 février

Films

La cabane dans les bois (2012)

4 février

Films

Jallikattu (2019)

5 février

Films

Guerrier (2011)

6 février

Films

Film catastrophe (2008)

7 février

Films

* Honey Boy (2019) – Film original Amazon

Séries

* Tout ou rien: les Eagles de Philadelphie – série Amazon Original

* Clifford: Saison 1B – Série Amazon Original

* Si vous offrez un cookie à la souris Spécial Saint Valentin – Série Amazon Original

* Spécial Saint-Valentin Pete the Cat – Série Amazon Original

9 février

Films

Vivant (2019)

12 février

Films

L’adieu (2019)

15 février

Films

American Ultra (2015)

Danger Close (2019)

16 février

Films

47 mètres plus bas: Uncaged (2019)

18 février

Films

Super 8 (2011)

21 février

Films

Ice Princess Lily (2019)

Séries

* Chasseurs – Série Amazon Original

25 février

Films

Courez la course (2019)

Séries

Grantchester: Saison 4

Nouveau en février – Disponible à l’achat ou à la location sur Prime Video

4 février

Films

Une belle journée dans le quartier (2019)

À mi-chemin (2019)

Jojo Rabbit (2019)

Nouveau en février – Disponible pour le streaming sur les chaînes vidéo principales

6 février

Événements en direct – Sports

AT&T Pebble Beach Pro-AM (PGA Tour Live)

9 février

Événements en direct

Independent Spirit Awards (IFC Films Unlimited)

Séries

Homeland: Saison 8 (Showtime)

Kidding: Saison 2 (Showtime)

10 février

Séries

Train des dinosaures (PBS Kids)

Agatha Raisin: Saison 3 (Acorn TV)

12 février

Séries

Survivor: Saison 40 (CBS All Access)

13 février

Événements en direct

The Genesis Invitational (PGA Tour Live)

Séries

Interrogation: Saison 1 (CBS All Access)

Stuck with You: Saison 1 (Urban Movie Chanel)

16 février

Séries

Outlander: Saison 5 (STARZ)

20 février

Événements en direct – Sports

Championnat WGC-Mexique (PGA Tour Live)

27 février

La Honda Classic (PGA Tour Live)