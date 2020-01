Amazon Prime Video publiera six nouveaux contenus exclusifs Mediaset

Dans un panorama audiovisuel comme celui actuel dans lequel il y a tant d’offre et tant de variété de chaînes et de plateformes pour visualiser le contenu, des alliances se créent pour favoriser les synergies entre elles et valoriser les productions. C’est le cas d’Amazon Prime Video et de Mediaset Espagne, qui continuent de parier sur l’accord qu’ils ont rendu évident en 2019.

«The people», fiction diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video

Les nouveautés de cet accord que la plate-forme a conclu avec le groupe Mediterráneo Mediaset España, filiale de production de fiction du groupe Fuencarral, sont peu connues. Comme indiqué, Amazon Prime Video publiera six nouveaux contenus acquis exclusivement en Espagne en raison de l’alliance qu’ils ont avec Mediaset.

Il est prévu que mardi 4 février prochain, ce mystère sera résolu lors d’une conférence de presse à laquelle assistera Paolo Vasile, PDG de Mediaset Espagne; Ricardo Carbonero, directeur du contenu d’Amazon Prime Video Spain et Manuel Villanueva, directeur général du contenu de Mediaset Espagne. Cependant, et comme nous l’avons mentionné précédemment, Ce n’est pas la première fois que les deux groupes travaillent ensemble. Amazon a diffusé en exclusivité la première saison de «The people» et fera de même avec la seconde, plaçant son apparition sur Telecinco plus d’un semestre plus tard. En revanche, «Ladies of (h) AMPA», «Caronte» et «La que se avecina» garder la dynamique de sa première sur Telecinco et le lendemain sur Amazon.

Accords avec différentes chaînes

Bien que l’accord avec Mediaset Espagne soit le plus fort qu’Amazon Prime Video ait, ce n’est pas le seul. La plateforme vidéo du géant commercial diffusé en exclusivité «Petites coïncidences» avant sa première sur Antena 3, quelque chose de similaire à ce qui se passera avec sa deuxième saison, en plus d’annoncer l’arrivée de «The Boarding School: Las Cumbres», production des Atresmedia Studios. Quant à La 1, dans la vingtième saison de ‘Dis-moi comment ça s’est passé’ participer à la production, publiant les épisodes le lendemain de sa première dans l’entité publique.

