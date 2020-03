Amazon Prime Video publiera une docuserie axée sur Fernando Alonso

Prime Video a trouvé une veine dans les docuseries sur les personnalités du monde du sport. Dans le cas de l’Espagne, après avoir exploré les exploits sportifs et la vie personnelle de Sergio Ramos, le prochain à passer par ce filtre sera Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, ce qui a permis aux caméras d’Amazon de l’immortaliser au cours de la dernière année.

Carlos Sainz et Fernando Alonso

De cette façon, la série documentaire «Fernando» montrera les mois chargés ont abouti à la première participation du pilote asturien au Rallye Dakar d’Amérique du Sud. Au cours de cette période, résumée en cinq épisodes, le passage d’Alonso à travers les 500 miles d’Indianapolis ou les 24 heures du Mans sera également montré, des défis entrepris après son retrait de la Formule 1.

En plus d’exposer l’attitude inébranlable de l’athlète envers ces circuits exigeants, la production de The Mediapro Studio il montrera également son côté personnel à travers les témoignages de son entourage, composé de sa compagne, Linda Morselli; son directeur, Luis García Abad; sa sœur, Lorena Alonso; ou des collègues comme Carlos Sainz. Parmi toutes ces déclarations, il y aura une image plus détaillée et polyédrique du champion.

Constellation d’athlètes

Comme l’a confirmé Javier Méndez, directeur des contenus du Studio Mediapro, cette docuserie a également “permettra à Fernando de partager ses moments de réflexion sur son éventuel retour en F1“, nous serons donc autorisés à nous plonger dans la tête d’un athlète d’élite pour comprendre sa prise de décision. ‘Fernando’ arrivera en 2020 exclusivement sur Amazon Prime Video, rejoignant ainsi d’autres titres au profil similaire tels que “Six Dreams”, “The heart of Sergio Ramos” ou “Fernando Torres: The last symbol”, qui n’a pas encore confirmé sa date de sortie.

.