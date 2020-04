Amazon Prime vient d’ajouter l’un des documentaires d’horreur les plus effrayants du monde

Bien qu’il y ait eu une série de bandes-annonces d’horreur sous le radar prometteuses récemment publiées – comme Exorcism At 60,000 Feet, Psycho Goreman et Uncaged, par exemple – nous n’avons pas vu beaucoup de documentaires paranormaux fantasmagoriques récemment pour nous aider à nous maintenir à long terme, nuits noires. Cela pourrait être sur le point de changer, comme le documentaire surnaturel effrayant de Zak Bagans, Demon House, est désormais disponible en streaming gratuit pour les membres Amazon Prime en Amérique du Nord et dans quelques autres territoires sélectionnés.

Le documentaire étrange se concentre sur une maison hantée dans l’Indiana, qui a fait la une des journaux pour avoir été possédé par plus de 200 démons. À la suite de ces rapports, Zak Bagans – un enquêteur paranormal américain qui héberge Ghost Adventures de Travel Channel – est intervenu pour découvrir en quoi consistait tout le chahut effrayant. Pour faire court, il a acheté la maison susmentionnée. Vue invisible.

Bagans et le reste de son équipe sont allés à la maison pour enquêter sur les phénomènes mystérieux et, finalement, Demon House est né. La photo est réalisée par Bagans lui-même et documente le compte rendu de l’enquête approfondie menée par son équipe sur la maison. Sorti en 2018, le documentaire effrayant vient de sortir sur Amazon Prime et est maintenant disponible pour votre plus grand plaisir. Mais soyez averti, car il est cité par beaucoup comme l’un des documentaires d’horreur les plus effrayants et les plus effrayants du moment.

Mon film DEMON HOUSE est maintenant disponible en streaming GRATUITEMENT aux membres d’Amazon @PrimeVideo #STAYINWITHFDM @FreestyleDM pic.twitter.com/c8a4zepFQH

– Zak Bagans 🧛🏻‍♂️ (@Zak_Bagans) 7 avril 2020

Pour en savoir plus, voici un aperçu du synopsis de la photo directement d’Amazon Prime:

Après avoir acheté une maison hantée, à perte de vue, l’enquêteur paranormal Zak Bagans et son équipage ne sont pas préparés aux forces démoniaques qui les attendent à l’endroit appelé «portail de l’enfer».

Honnêtement, je n’aurais probablement jamais cru une histoire comme celle-ci sans le grand nombre de témoins oculaires et de cas impliqués dans la maison éponyme. En d’autres termes, bien qu’il soit difficile de croire qu’une maison est possédée par des centaines de démons, le nombre de témoignages oculaires est assez stupéfiant. Pourrait-il y avoir du vrai dans leurs déclarations? Je suppose que vous devrez vous faire votre propre opinion à ce sujet.

Dites-nous, cependant, allez-vous diffuser Demon House? Ou allez-vous lui manquer? Prenez de l’eau bénite et un crucifix et faites-le nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.

Source: Dégoûtant sanglant