Amazon propose gratuitement Prime Video dans la zone la plus touchée par le coronavirus en Italie

L’isolement va de pair avec une plus grande consommation de contenu audiovisuel pour passer le temps, ou qui a pris Amazon Prime Video pour acquis pour s’adapter à la nouvelle réalité mondiale, en proie à la menace du coronavirus. Et est-ce le géant du commerce a réagi aux mesures gouvernementales prises par l’Italie, le deuxième pays le plus touché par le virus est originaire de Chine, offrant son service de streaming gratuitement jusqu’au 31 mars.

Rose dans «La merveilleuse Mme Maisel»

À mesure que la variété s’accumule, Amazon a publié l’application Prime Video dans le nord de l’Italie, la zone la plus touchée par le coronavirus, permettant à ses habitants, soumis à l’isolement dicté par le gouvernement, d’accéder gratuitement à son contenu. Pendant ce temps, Mediaset et Telecom Italia ont suivi les mêmes étapes et ont offert leurs services de streaming respectifs sans frais supplémentaires.

Les mesures mises en œuvre en Italie, qui touchent déjà l’ensemble du pays, ils ont également conduit la télévision publique RAI à adapter leur programmation, augmentant ainsi le contenu pour enfants et adolescents sur votre gril. De cette façon, il est destiné à offrir un divertissement aux étudiants, qui ont entrepris des vacances forcées face à la crise des coronavirus. En Italie, il y a déjà plus de 9 000 personnes infectées et plus de 400 décès dus à cette urgence sanitaire.

Pokémon pour tout le monde

Dans le cas du Japon, dixième région avec les cas de coronavirus les plus confirmés, Amazon a également pris la décision d’offrir du contenu gratuit. Cependant, dans ce cas, comme le rapporte Nintendo Soup, vous ne pouvez pas parcourir tout le catalogue, mais vous pouvez L’anime Pokémon sera accessible sans dépenser de yen jusqu’au 5 avril, à la seule condition d’avoir un compte Amazon, qui ne nécessite aucun frais.

