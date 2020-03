Amazon propose une programmation pour enfants en streaming gratuit

Suivant les traces de nombreux autres services de streaming, Amazon cherche à aider les parents avec des enfants coincés à la maison en raison de fermetures d’écoles en proposant une grande liste de titres de télévision et de films en streaming gratuit avec ou sans abonnement Prime! (Via le Hollywood Reporter)

Pour le grand public, ainsi que pour les familles, Amazon propose également un nouvel espace pour les films actuellement en salles qui ont reçu des premières sorties numériques appelé Amazon Prime Cinema dans lequel chaque début est sous le feu des projecteurs, notamment En avant. La dernière sortie Pixar a fait ses débuts en ligne au cours du week-end et a dépassé les tableaux de location sur Amazon, iTunes et Spectrum tandis que ses premiers débuts en ligne La chasse, L’homme invisible et Emma. n’a pas brisé le top dix. (Via Slash Film)

Le service de streaming en ligne a accueilli de nombreuses émissions adaptées aux familles, notamment Bob l’éponge Carré et les agrafes PBS Kids telles que Arthur, le quartier de Daniel Tiger et Caillou, et maintenant ils ont supprimé le mur de rémunération pour bon nombre de leurs propres séries originales, y compris Pete le chat, Ajoutez juste de la magie, Costume Quest, Peg + Cat, Si vous donnez un cookie à une souris, le livre dangereux pour les garçons et Perdu dans Oz.

En plus des différentes séries, Amazon a organisé une liste de films familiaux disponibles à regarder gratuitement avec des publicités qui incluent le Shrek et Schtroumpfs franchise, ainsi que le dirigé par Matthew Lillard Scooby Doo films, DreamWorks » Megamind, Little Giants, The Nut Job, Max, Surf’s Up, Kangaroo Jack, Tous les chiens vont au paradis, Early Man, échapper à la planète Terre, Furry Vengeance, Stuart Little, VR, Fly Away Home et beaucoup plus!

En plus d’Amazon levant le mur payant pour leur programmation familiale, de nombreux services de streaming et réseaux câblés premium s’adressent aux fans avec des essais gratuits et une programmation étendus pour aider ceux qui restent actuellement à la maison car la pratique de la distanciation sociale est devenue un effort important dans le monde entier . Parmi les autres services et réseaux offrant divers programmes aux téléspectateurs, citons Acorn TV, Sundance Now, Shudder, Starz, Showtime et Kanopy.