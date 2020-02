Amazon renouvelle ‘Bosch’ pour une septième et dernière saison

«Bosch», la série de fiction Amazon Prime Video la plus ancienne, il dira au revoir après sa septième saison. Bien que le sixième n’ait pas de date de sortie, la plateforme appartenant au géant de la technologie a décidé de renouveler le drame mystère avec Titus Wellliver pour une septième saison qui clôturera définitivement la fiction.

Titus Welliver à la tête du casting de ‘Bosch’

La série basé sur la saga des romans de Michael Connelly Il a produit une cinquantaine d’épisodes, plus que tout autre original de fiction d’Amazon. En fait, à ce jour aucune de ses séries n’avait atteint la septième saison et, compte tenu de la dynamique actuelle, il sera difficile pour beaucoup de la faire correspondre, et encore moins de la surmonter.

“Je suis fier de ce que nous avons accompli avec ‘Bosch’ et j’espère terminer l’histoire au cours de la septième saison”, a déclaré Connelly. “J’ai un sentiment doux-amer, mais toutes les bonnes choses ont une fin et je suis heureux que nous puissions finir comme nous le voulons. Cela a commencé il y a sept ans avec le showrunner Eric Overmyer et moi qui écrivons le pilote et nous prévoyons d’écrire le dernier ensemble aussi. Nous quitterons la plus ancienne série à ce jour d’Amazon, et elle sera là pour les nouveaux téléspectateurs à découvrir. Cela me semble incroyable. L’autre chose est que nous ne serions pas venus ici sans Titus Welliver. Il n’aurait pas pu y avoir un meilleur acteur pour le rôle ou un meilleur joueur d’équipe pour construire cette fiction. Il sera Harry Bosch pour toujours. “

Les deux derniers cas pour Harry Bosch

‘Bosch’, qui est basé sur les romans “La blonde concrète” et “La chambre en feu”, concentrera sa septième saison sur Harry et Jerry Edgar (Jamie Hector) enquêtant sur deux meurtres indépendants dangereux qui les mèneront dans le monde des délits financiers du plus haut niveau, mais aussi dans les profondeurs du trafic de drogue dans la rue.

“‘Bosch’ était l’un de nos premiers originaux Amazon, et cela nous a aidés à nous définir comme le foyer de séries captivantes et intelligemment écrites“dit Albert Cheng, co-directeur de la télévision chez Amazon Studios.” Ce fut un plaisir de travailler avec Eric, Henrik, Michael, Pieter Jan, Dan, Titus et toute l’équipe ‘Bosch’. Nous sommes ravis de pouvoir passer une autre saison avec Harry Bosch et de conclure cette magnifique série télévisée pour nos clients Prime Video. “

‘Bosch’ devient le dernier original d’Amazon à finir après «Goliath», le drame avec Billy Bob Thornton, qui a dit au revoir cette année après quatre saisons et fermé «L’homme dans le haut château» l’année dernière avec le même nombre de saisons.

