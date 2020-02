Amazon Transformer le roman à suspense de Meg Gardiner “ Les coins sombres de la nuit ” en une série télévisée

Publication prévue le 18 février Meg GardinerLe roman de Les coins sombres de la nuit est déjà prévu pour l’adaptation, avec Amazon Studios l’acquisition des droits cette semaine.

Deadline rapporte qu’Amazon développe un drame d’une heure basé sur le roman, qui est le troisième d’une série centrée sur un jeune agent du FBI poursuivant des tueurs en série.

«Le premier livre, UNSUB, suit une femme détective sur la piste d’un tueur en série infâme – inspiré par l’affaire Zodiac encore non résolue – qui rompt son silence et recommence à tuer. Le détective a grandi en regardant son père se détruire lui-même et sa famille en poursuivant le tueur, et se retrouve maintenant confronté au même monstre que son père n’a pas réussi à attraper.

“Dans le troisième livre, The Dark Corners of The Night, l’héroïne a gravi les échelons pour devenir un analyste du comportement du FBI et est à la recherche d’un tueur en série qui cible les familles, tuant les parents et laissant les enfants vivants pour soyez témoin de l’horreur indicible.

Stephen King s’exclame: «Meg Gardiner est la prochaine superstar du suspense.»

Larry Trilling («Goliath») sera producteur exécutif et showrunner.