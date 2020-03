Amber dit que sa dette a été «jouée pour un effet»

Amber Pike et Matt Barnett se sont rencontrés lors de la première saison de Love Is Blind de Netflix. Bien qu’Amber ait eu une certaine concurrence dans les pods, il était finalement clair que les deux allaient ensemble.

Amber Pike et Matt Barnett de «Love Is Blind» | Marcus Ingram / . pour Netflix

Quelque chose dont le couple a discuté après leur mariage était la situation de travail et la dette d’Amber. Elle a admis qu’elle n’avait pas d’emploi stable à l’époque et qu’elle s’endettait à hauteur de 20 000 $. Barnett a également été surprise de découvrir sa «carte de crédit de maquillage». Dans son confessionnal, il s’est dit surpris de la situation financière d’Amber. Il était inquiet de pouvoir subvenir à leurs besoins.

Un fan de «Love Is Blind» interroge Amber sur sa dette sur Instagram

Amber a posté deux photos sur Instagram d’elle et de Barnett lors de la réunion du 5 mars.

«REUNION SELFIES !! Avez-vous tous déjà vu la réunion? A-t-on répondu à toutes vos questions? Que voulez-vous savoir d’autre? ” elle a sous-titré le poste.

Un fan a interrogé la star de la télé sur sa dette.

«Je vous ai adoré dans l’émission! Qu’avez-vous ressenti en regardant le montage du spectacle? Avez-vous ressenti qu’ils vous ont dépeint de manière inexacte dans les discussions sur votre dette / vos antécédents professionnels? » commentaient-ils.

Selon Amber, Love Is Blind n’a pas montré toute l’histoire.

“Je pense que les téléspectateurs n’ont pu voir qu’un côté de cette conversation et que cela a été définitivement joué, mais il y avait aussi des choses dont je n’étais pas autorisé à parler à l’époque pour des raisons juridiques, alors je pense qu’ils ont fait de leur mieux”, elle a répondu.

Après la réunion, Amber et Barnett ont été interviewés par Entertainment Tonight. Amber a expliqué plus en détail pourquoi elle était là où elle était financièrement pendant le tournage.

“En ce qui concerne la dette que j’avais à l’époque, Matt [Barnett] avait également une dette de prêt étudiant et des cartes de crédit qu’il payait à l’époque, mais je n’avais pas payé mes prêts étudiants parce que, comme mentionné précédemment, après mon avortement, j’étais tombé dans une dépression et j’ai abandonné l’école, donc mon mental la santé était plus une priorité pour moi et je construisais lentement ma vie ensemble quand j’ai eu l’occasion de participer à l’émission », a-t-elle déclaré.

La star de téléréalité a poursuivi: “Je pense que les gens ont raté le fait que je travaillais à m’améliorer sans attendre que quelqu’un d’autre me rende meilleur.” Elle a également ajouté qu’être une mère au foyer est «un objectif et non une attente».

Amber et Barnett veulent-ils avoir des enfants?

Un autre adepte d’Instagram a demandé: “Je veux savoir quand tu as l’intention d’avoir un enfant?”

Amber dit que les enfants ne sont pas hors de question pour elle et Barnett, mais ils ne sont pas encore prêts.

«Pas pour quelques années. Barnett et moi trouvons toujours notre rythme en couple et nous apprécions », a-t-elle répondu.

