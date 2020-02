Amber Heard a déposé un dossier de divorce trois jours après la mort de la mère de Johnny Depp

L’une des choses qui a alimenté la rupture irrévocable de Johnny Depp et la relation d’Amber Heard était le fait que sa mère n’avait jamais soutenu leur union, et cette dernière aurait demandé le divorce quelques jours seulement après son décès.

La star des Pirates des Caraïbes faisait toujours face à cette perte lorsque Heard a demandé le divorce le 23 mai 2016, déclenchant une bataille judiciaire qui s’est rapidement transformée en un tourbillon de controverse pour les deux parties. Selon les médias, la mère et les sœurs de Depp, et même ses deux enfants du mariage précédent détestaient tous Heard et même des amis proches déconseillés de faire le noeud avec l’actrice Aquaman, sa mère pensant également qu’elle était une chercheuse d’or qui voulait utilisez Depp pour booster sa carrière.

Comme Rolling Stone l’a rapporté à l’époque:

«Le cercle restreint de Depp l’avait supplié de ne pas épouser Heard ou au moins d’obtenir un contrat de mariage. Depp a ignoré les conseils de ses proches »,

Maintenant, le procès en diffamation intenté par Depp contre Heard a une fois de plus mis tout ce shenanigan sous les projecteurs, avec de nouvelles preuves exposant l’actrice de London Fields pour avoir abusé physiquement et émotionnellement de Depp tout au long de leur relation désordonnée et toxique.

De toute évidence, la famille de Depp n’a jamais rien dit publiquement contre l’actrice, mais les rumeurs de leur opinion négative sont restées puissantes et le dépôt de la demande de divorce entendu trois jours après le décès de Betty Sue Palmer a incité de nombreuses personnes à spéculer si cela avait été fait exprès, d’autant plus que certains rapports indiquent que leur relation a atteint le point de non-retour lorsque Depp a déménagé sa mère dans son complexe de LA, qu’il a partagé avec Heard.

Inversement, une source proche de Heard a précédemment déclaré au magazine People que l’actrice était une belle-fille dévouée pendant la maladie de Mme Palmer, en disant:

“Amber était aux côtés de Betty Sue pendant cette maladie et lui rendait régulièrement visite à l’hôpital.”

En tout cas, nous ne connaîtrons jamais la vérité avec certitude. Une chose est sûre, cependant; ces reportages ne dépeignent pas l’actrice derrière le Mera du DCEU sous un bon jour.

Pendant ce temps, la pétition pour retirer Heard d’Aquaman 2 a récemment atteint son objectif, mais Warner Bros n’a pas encore réagi au contrecoup entourant l’actrice à la suite du clip audio récemment publié, ce qui prouve qu’elle était physiquement violente envers Johnny Depp.