Amber Heard a engagé un enquêteur pour trouver la saleté sur Johnny Depp, mais cela s’est retourné contre lui

La star de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, a été enfermée dans une bataille juridique perpétuelle avec son ex-femme Amber Heard (Aquaman) depuis leur divorce en 2017, où les deux parties réclament des abus de l’autre. Bien que la plupart des preuves révélées jusqu’à présent indiquent que Heard était le principal agresseur dans le mariage tumultueux du couple, cela ne l’a pas empêchée de se battre avec vigilance pour enterrer la carrière de Depp. Alors que les choses s’intensifient, les rapports indiquent maintenant que Heard a engagé l’enquêteur privé Paul Barresi pour déterrer la saleté sur Depp.

Barresi s’est donné beaucoup de mal pour découvrir des informations sur Depp, remontant à ses relations commerciales lorsqu’il était copropriétaire d’une boîte de nuit populaire appelée The Viper Room dans les années 1990. Pourtant, après avoir parlé à plus de 100 personnes qui ont travaillé avec l’acteur au cours des 30 dernières années, il a constaté que même aucun d’entre eux n’avait quelque chose de mauvais à dire. En fait, dans la partie peut-être la plus amusante de l’impasse juridique à ce jour, Barresi affirme que tous ceux à qui il a parlé avaient des choses merveilleuses à dire sur Depp, tandis que beaucoup d’entre eux avaient des choses extrêmement négatives à dire sur Heard.

Cliquer pour agrandir

Sa déclaration à DailyMail se lit comme suit:

Les avocats d’Amber m’ont contacté et m’ont dit que vous étiez la bonne personne pour ce travail, c’est comme ça qu’ils m’ont amené. Elle a été émotionnellement épuisée et battue et tourmentée – c’était une relation volatile.

Je suis allé aux États-Unis, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, partout où Johnny Depp a erré, partout où il a marché, je n’ai pas pu trouver un seul cas, ou du moins un admis, où il a été physiquement violent envers une femme, frappé ou battu , il est comme un ange. Pas celui qui a dit une chose dépréciante.

J’ai interviewé des dizaines de personnes, qui le connaissaient déjà il y a trente ans, et personne n’avait une mauvaise chose à dire sur lui. En fait, ils ne pouvaient pas en dire assez sur son effusion de générosité et de cœur tendre.

Un porte-parole de Heard a nié que Barresi ait eu des relations avec son équipe juridique depuis son licenciement l’année dernière et affirme que son récit est inexact.

Cependant, cela n’a pas empêché Barresi de partager certains des témoignages qu’il prétend avoir reçus au cours de son enquête:

Jane Galli, chef du département maquillage de City Of Lies n’a eu que des éloges pour Depp. Elle avait travaillé avec lui dans le passé sur Public Enemy and Pirates. Elle a dit: “C’est un vrai chéri.”

Le réalisateur de City of Lies, Brad Furman, m’a dit que Johnny était un véritable être humain professionnel et merveilleux dans tous les sens du terme et le réalisateur adjoint Paul Silver m’a dit que Johnny n’était pas toujours à l’heure, tenait parfois le tournage, qu’il était un professionnel et toujours livré.

J’ai demandé à Silver si Depp avait déjà perdu son sang-froid, Silver a répondu: “Tous les artistes ont un tempérament.”

Depp a récemment remporté une victoire substantielle dans son procès en diffamation de 50 millions de dollars contre Heard lorsque Fairfax, le juge en chef du comté de VA, Bruce White, a rejeté sa demande de licenciement. La perte de Heard s’ajoute aux allégations qui pèsent contre elle ces derniers mois, même si cela n’a eu aucun effet sur Warner Bros.qui l’a lancée dans Aquaman 2 ou L’Oréal en la gardant comme porte-parole.

Personne ne sait comment Johnny Depp et Amber HeardLa bataille juridique se terminera, mais il est certain qu’elle continuera d’être une course folle. Restez à l’écoute ici pour en savoir plus.