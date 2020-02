Amber Heard admet avoir frappé Johnny Depp, en audio filtré

Amber Heard admet avoir frappé Johnny Deep, en audio filtré | Instagram

Amber Heard a eu le malheur d’être enregistré tout en admettant avoir frappé Johnny Depp après que les deux ont été accusés de violence domestique.

C’est l’ambre qui a engagé le procès contre le protagoniste des films “Pirates des Caraïbes” Cependant, avant cela, l’acteur a répondu de la même manière afin que les deux aient les mêmes accusations.

Il était largement admis que Heard avait été victime d’un buveur compulsif cependant, le visage de la pièce a pris une tournure inattendue pour Amber et probablement pratique pour Johnny.

Malgré que violence domestique il y a quelques années, c’était quelque chose de caractéristique des femmes, la vérité est qu’aujourd’hui ne respecte pas le genre, étant donné le contexte de l’acteur on pensait que c’était lui qui s’en est pris à son ex-femme Amber a entendu, mais il semble que ce soit quelque chose de réciproque.

Les épisodes embarrassants de ce mariage sont quelque chose que tout le monde sait jusqu’à présent, même si forts ont été leurs conflits qui sont venus jusqu’à ce que les tribunaux afin de prouver qui avait raison, ils se sont mutuellement accusés.

Beaucoup penseront que les fans de l’acteur ont soutenu votre version Tout simplement parce qu’il a un meilleur bilan qu’Amber et est plus connu et connu qu’elle, mais ses fans ont peut-être raison de le soutenir.

DailyMail a obtenu quelques audios où Amber a entendu admet avoir frappé Depp, la chose la plus inquiétante à ce sujet, c’est qu’elle admet qu’elle était incapable de se contrôler et chaque fois qu’elle a soutenu qu’elle a répondu avec violence.

“Je ne peux pas promettre que je ne reviendrai plus au physique. Je suis tellement en colère que je perds la tête … Je suis désolé de ne pas t’avoir frappé au visage avec une bonne gifle, mais je te frappais. Bébé, tu n’es pas frappé “.

DailyMail dit que ces enregistrements faisaient partie d’une thérapie informelle et indique également qu’il y a plus d’audios comme ceux-ci.

Je ne sais pas quel était le mouvement de ma vraie main, mais tu vas bien, je ne t’ai pas blessé, je ne t’ai pas frappé, je te frappais juste “, selon le journal, cela fait partie de l’audio dans lequel Amber admet son agression contre Depp.

.