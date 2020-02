Amber Heard aurait été sérieusement violente envers Johnny Depp

Amber Heard et Johnny DeppLe cas de violence domestique est devenu un véritable cauchemar – encore une fois, quel n’est pas le cas de violence domestique? – et il semble que cela empire de plus en plus.

Pour ceux qui n’ont pas suivi, les deux Hollywood A-listers se sont mariés de 2015 à 2017 et sont maintenant plongés dans une affaire judiciaire très compliquée qui n’a pas de fin en vue. Leur carrière en a également été influencée, en particulier Depp’s, qui prétend qu’il a été renvoyé de Pirates des Caraïbes à cause de ce qui se passe.

Que ce soit vraiment ce qui s’est passé, nous ne le savons peut-être jamais, mais une nouvelle allégation troublante a fait surface aujourd’hui qui dépeint à nouveau Heard sous un très mauvais jour, à la suite de cette fuite de bande audio. Selon l’avocat de Depp, la star d’Aquaman a été sérieusement violente envers l’acteur Lone Ranger tout au long de leur relation. Et en outre, est venu avec un canular élaboré pour couvrir les choses.

“La première cassette confessionnelle qu’elle a faite révèle une conversation que toute véritable victime de violence reconnaîtra trop bien”, a-t-il noté. «Il révèle que Mme Heard a commis des violences en série contre M. Depp, puis a concocté un canular d’abus élaboré pour le couvrir. Mme Heard donne un motif de sa violence: M. Depp a toujours essayé de «se séparer» pour échapper à ses abus. »

Oui. Pour leur part, les avocats de Heard ont répondu par ce qui suit:

«Le fait qu’une femme se bat ou réponde ne signifie pas qu’elle n’a pas fait l’objet de violences et d’abus domestiques répétés. C’est un mythe de dire, comme le laisse entendre apparemment M. Depp, que si Mme Heard le gifle, elle ne peut pas être également une victime. Ce n’est tout simplement pas vrai. “

Comme nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises, les avocats des deux parties continuent de jouer un jeu qu’il a dit-elle dit et bien que ces dernières allégations contre Heard soient certainement troublantes, ce n’est pas comme si Depp a été un saint tout au long du processus. Mais à ce stade, nous aimerions simplement les voir parvenir à une sorte de résolution et conclure ces procédures judiciaires.

Malheureusement, il ne semble pas que cela se produira et il semble que nous serons obligés de passer un drame plus désordonné entre Johnny Depp et Amber Heard au cours de l’année. Nous espérons simplement que cela n’aura pas plus d’impact sur leur carrière qu’il ne l’a déjà fait.