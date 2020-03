Amber Heard: Javier Bardem défend Johnny Depp devant le tribunal

Même la pandémie de COVID-19 n’a pas été en mesure d’éteindre les flammes de Johnny Depp et la bataille juridique désordonnée d’Amber Heard, et il semblerait que nous soyons encore loin d’une éventuelle réconciliation.

Juste au moment où nous pensions que les choses s’étaient arrangées entre Depp et son ancien partenaire, la star de Pirates des Caraïbes a déposé une plainte en diffamation de plusieurs millions pour effacer son nom après qu’un éditorial du Sun l’ait qualifié de «batteur de femmes». Maintenant, à la suite de nouvelles preuves dans le cadre de cette récente querelle judiciaire, nous avons appris que l’actrice Aquaman a tordu la vérité en incarnant la victime dans leur bataille juridique initiale pour le divorce, se décrivant comme celle qui avait été lésée lorsque en vérité, c’est elle qui a maltraité émotionnellement et physiquement Depp.

De toute évidence, vu que ces allégations ont ruiné sa réputation et sa carrière, ce fut une énorme victoire pour l’acteur. En fait, de nombreuses personnes ont depuis lancé plusieurs campagnes en ligne contre Heard pour demander justice et la voir subir le même boycott et la même liste noire que son mari de l’époque. De plus, des preuves plus incriminantes sont apparues depuis le clip audio initial, établissant davantage Heard comme hypocrite.

Maintenant, après que son ancienne partenaire Winona Ryder l’a défendu devant le tribunal, il est temps pour Javier Bardem d’exprimer officiellement son soutien. La connaissance de Bardem et Depp remonte à 1999, lorsque ce dernier est apparu dans certaines scènes de Before Night Falls. Les deux se sont ensuite réunis sur le tournage de Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales, où Bardem a joué le capitaine Armando Salazar.

Dans sa déclaration, l’acteur a en fait reflété les paroles de sa femme Penelope Cruz, qualifiant son collègue de “généreux” et de “vrais messieurs” avant de dire:

“En plus de cela, j’ai eu le don de travailler avec lui deux fois et j’ai fait l’expérience de son attitude respectueuse envers chaque membre de l’équipage aux côtés de son sens de l’humour unique et hilarant. Je soutiens Johnny parce que j’ai toujours vu et ressenti en lui un véritable homme attentionné et aimant; un artiste extraordinaire et unique qui a écouté tous ceux qui avaient besoin de son aide. »

Cela signifie probablement beaucoup pour Johnny Depp en ce moment, qui a besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir pour sauver sa réputation ternie et reprendre sa place légitime en tant qu’un des acteurs les plus influents de l’histoire du cinéma.

