Amber Heard, la star d’Aquaman, risque la prison dans l’affaire Johnny Depp

La star d’Aquaman, Amber Heard, pourrait être condamnée à une peine de prison si elle était reconnue coupable de falsification de preuves contre son ex-mari Johnny Depp.

Le drame intense entourant la bataille juridique entre Johnny Depp et Amber Heard a commencé lorsque la star d’Aquaman a affirmé qu’elle avait été maltraitée physiquement et verbalement pendant leur mariage de courte durée. Maintenant, Depp poursuit Heard pour diffamation pour les allégations d’abus.

Un nouveau rapport publié par International Business Times révèle que Heard pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison si elle était reconnue coupable de manipulation de preuves contre Depp. Heard a affirmé qu’elle avait subi deux yeux noirs la nuit avant d’apparaître dans The Late Late Show avec James Corden en 2015. Cependant, dans un document judiciaire, la styliste de Heard, Samantha McMillen, a déclaré que l’actrice ne semblait pas avoir d’ecchymoses sur elle pendant cette période. :

«Tout au long de la journée du 16 décembre 2015, j’ai pu voir clairement qu’Amber Heard n’avait pas de marques visibles, d’ecchymoses, de coupures ou de blessures au visage ou à toute autre partie de son corps.»

Amber Heard va-t-elle finir en prison?

