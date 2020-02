Amber Mariano attrape son premier poisson dans une scène supprimée

Après avoir participé à The Australian Outback (2001) et All-Stars (2004), Amber Mariano n’a jamais attrapé de poisson. Dans une scène Survivor 40: Winners at War supprimée, la championne All-Stars a finalement capturé son premier poisson et a immédiatement voulu partager la nouvelle avec son concurrent et mari, Boston Rob Mariano.

Amber Brkich Mariano | Robert Voets

Amber Mariano avant «Survivor: Winners at War»

En 2001, Amber a fait ses débuts de Survivor lors de la deuxième saison, The Australian Outback. Elle, aux côtés de son proche allié Jerri Manthy, faisait partie de l’alliance majoritaire et a facilement réussi à fusionner.

Cependant, leur alliance a aveuglé Jerri lors de la finale 8, laissant Amber en bas. Ses camarades ont ensuite voté pour éliminer ses deux conseils tribaux plus tard parce que son jeu social et sa stratégie discrète présentaient une menace.

Elle est revenue six saisons plus tard pour les All-Stars et s’est immédiatement alignée avec Boston Rob Mariano. Même si elle a d’abord flirté avec lui comme stratégie, cela s’est rapidement transformé en une chose réelle, et les deux se sont rendus au Conseil tribal final.

En raison de l’approche féroce de Rob, qui a frotté le jury dans le mauvais sens, ils ont attribué la victoire à Amber lors d’un vote 4-3. Rob a proposé à Amber lors de la réunion en direct, et ils ont participé à Amazing Race Season 7 en tant que couple engagé, se classant deuxième, avant de se marier en 2005.

Le couple est également père de quatre filles: Lucia Rose (10), Carina Rose (9), Isabetta Rose (7) et Adelina Rose (5).

Amber Mariano sur «Survivor: Winners at War»

Après une interruption de 15 ans, Amber a refait surface pour participer à la première saison de tous gagnants, Survivor 40: Winners at War. Séparée de son mari et légende du survivant, Boston Rob Mariano, Amber a tenté de naviguer tout au long du match.

Même s’il semblait qu’elle avait établi de bonnes relations avec sa tribu Dakal, le lien incassable qu’elle partage avec le premier quintuple joueur s’est révélé trop menaçant, et ses camarades de classe l’ont rapidement exclue de leur tribu.

Amber a accueilli Natalie Anderson au bord de l’extinction, et les deux ont essayé de trouver un indice pour un jeton de feu ou une idole d’immunité cachée. Même si les deux ont apparemment fouillé tous les coins de l’île, Natalie a trouvé l’avantage qu’elle a finalement vendu à l’allié Jeremy Collins dans l’eau seule.

Dans une scène supprimée, Amber a attrapé son premier poisson de son histoire Survivor sans aucune aide.

Amber Mariano a attrapé son premier poisson en trois saisons de compétition

Le jour 6, Amber est allé pêcher sur le bord, «lié et déterminé à obtenir quelque chose». Elle a expliqué qu’elle avait d’abord essayé d’attraper quelque chose avec un «assez gros crabe ermite» comme appât et avait attendu environ une demi-heure.

Puis, elle a cru sentir un poisson attraper, mais lorsqu’elle a remonté l’hameçon, son appât a disparu. Imperturbable, le vainqueur des All-Stars a trouvé un autre crabe ermite, celui-ci seulement un bébé, et l’a mis au bout de son crochet, ne s’attendant à rien attraper.

Cependant, après dix minutes, elle a tourné dans un poisson perroquet de taille décente et “ne s’est jamais sentie aussi excitée”. Bien sûr, Amber voulait immédiatement “prendre un téléphone en noix de coco” et informer son mari, “vous n’avez pas à vous soucier de moi; Je vais très bien! “

Elle a terminé son moment en disant à la caméra qu’elle sait à quel point son mari sera fier d’elle et qu’elle «ne peut pas attendre qu’il le découvre». Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS pour voir si Amber ou Rob Mariano remportera leur deuxième titre.