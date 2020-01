Amber Rachdi, sa transformation est un exemple pour tout le monde

La majorité des personnes souffrant d’obésité ont déclenché ce problème à cause de la dépression, de l’anxiété ou d’un autre type de traumatisme ou de peur, trouvant un abri dans la nourriture.

C’était l’histoire d’Amber Rachdi, une jeune femme de l’Oregon, aux États-Unis, qui pesait à peine 248 kilogrammes à seulement 24 ans. Amber souffrait de dépression et trouvait toujours «mieux» de manger de façon excessive. Cependant, ce qu’elle ne savait pas, c’est que ce sentiment n’était que momentané et qu’à son tour, elle la blessait davantage.

Son obésité était si avancée qu’Ambre ne pouvait pas vivre seule, il avait besoin d’aide pour la plupart de ses activités, il dépendait d’une voiture électrique pour se déplacer, les plis de sa peau devaient être lavés avec une brosse spéciale pour éviter les plaies et les infections et leur relation amoureuse a commencé à se rompre en raison du manque d’activité sexuelle et de leur apparence.

Avec toutes ces difficultés, Amber a pris la décision de subir les traitements nécessaires pour perdre du poids et est entré dans le programme télévisé “My 600lb life” (Ma vie de 300 kilos) où il a commencé à avoir des routines et des plans nutritionnels pour contrôler son poids.

Dans le cadre de son processus, Amber a choisi de déménager au Texas pour subir une opération ByPass avec laquelle il a d’abord dû suivre un régime pour perdre au moins 10 kilos et ainsi être en mesure de poursuivre le processus.

Le Dr Nowzaradan l’a accompagnée en tout temps pour surveiller que sa santé n’était pas en danger. Amber a commencé un régime alimentaire beaucoup plus sain et après trois mois de régime, a réussi à perdre 8 kilos de plus.

Enfin, Amber a été candidate à l’opération, qui a été couronnée de succès. Sept mois plus tard, la fille avait perdu plus de 40 kilos et en même temps, une nouvelle vie commençait à naître en elle. Son humeur était beaucoup plus heureuse, il avait l’air plus motivé et ses habitudes se sont améliorées, entraînant la perte de poids.

Après 1 an d’avoir fait le ByPass, Amber avait réussi à perdre 65 kilos et son apparence était méconnaissable. Sa famille et ses amis étaient si fiers d’elle qu’elle ne se lassait pas de l’encourager pour qu’elle continue à mettre tout le désir au monde de la transformer.

Avec la perte de tant de kilos, la peau d’Amber s’était déformée, alors le Dr Nowzaradan l’a opérée pour enlever cette peau restante de son corps et elle avait l’air beaucoup mieux.

Bien qu’il lui reste encore quelques kilos à perdre, la vie d’Amber s’est considérablement améliorée. Elle peut enfin se débrouiller par elle-même, a retrouvé sa confiance, sa séduction et surtout sa qualité de vie.

Applaudissements pour Amber pour le grand effort qu’il a fait tout au long de sa transformation et les meilleures vibrations pour continuer ces nouvelles habitudes avec tout son esprit!

puis un changement radical de look a été fait. Que pensez-vous de leur dévouement et de leur préservation?

