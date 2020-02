Amber Rose affronte les critiques sur le tatouage du front

Amber Rose fait face à ses détracteurs.

La mère de deux enfants s’est récemment fait tatouer les noms de ses fils, Sebastian et Slash, sur son front. Elle a révélé des photos du tat “Bash Slash” sur Instagram, avec les légendes: “Quand ta maman te laisse dessiner sur Barbie” et “La beauté n’est pas ce qu’il y a à l’extérieur…. c’est ce qui est à l’intérieur qui compte. À l’intérieur de ma chatte et à l’intérieur de mon cœur. “

Le tatouage, l’œuvre de l’artiste Jacob Ramirez, a reçu un contrecoup de certains sur les réseaux sociaux qui ont critiqué son choix de se faire tatouer le front. Mais Rose repoussa ses ennemis. Dans un message publié sur Instagram, elle a adressé les critiques.

«Pour les gens qui me disent que je suis trop jolie pour un visage, ce sont les mêmes personnes qui me diraient que je suis« trop jolie »même si elles pensaient que j’étais laide et me mentaient Lol Ou elles me diraient moi je suis moche », dit-elle. “Donc, de toute façon La morale de l’histoire est de faire ce que vous voulez dans la vie.”

Rose a un fils de 7 ans, Sebastian Taylor Thomaz, qui s’appelle Bash, avec son ex-mari Wiz Khalifa. En octobre, elle et son petit ami, l’exécutif de Def Jam, Alexander «AE» Edwards, ont accueilli leur fils Slash Electric Alexander Edwards.

Edwards a précédemment obtenu son propre tatouage sur le front des dates de naissance de Slash et Bash. L’encre comporte un éclair entre les deux dates, «10 • 10 • 19» et «2 • 21 • 13».

Les tatouages ​​faciaux sont devenus de plus en plus populaires. Chris Brown s’est récemment fait tatouer une Nike Air Jordan III sur sa joue tandis que The Game rendait hommage à Kobe Bryant avec le numéro 8 sur son front.

