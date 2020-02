Amber Rose blague d’être une “houe” en posant avec Mariah Carey

Amber Rose s’est assurée d’attraper la résidence “The Butterfly Returns” de Mariah Carey à Las Vegas avant qu’elle ne se termine ce week-end.



Les Lambs pleurent la fin de la résidence “The Butterfly Returns” de Mariah Carey à Las Vegas. La chanteuse superstar orne la scène du Colisée de Caeser Palace. Le spectacle de longue date a commencé en juillet 2018 et samedi 29 février sera le dernier concert de Carey. Il y a beaucoup de célébrités qui se rendent à Las Vegas pour regarder Mariah en action avant qu’elle ne prenne sa dernière révérence, y compris Amber Rose.

Kevork Djansezian / Limon / .

La fière mère s’est assurée de voir la performance “The Butterfly Returns” de Mariah Carey et, au Colisée, Amber a pu prendre une photo avec la chanteuse. “Quand vous êtes tous les deux des déesses multiraciales à la peau claire et à la peau claire, mais l’une est talentueuse et l’autre est une houe 😍 @mariahcarey Love you MiMi! La nuit dernière était incroyable!” Amber a écrit avec la photo.

La légende d’Amber a été un succès auprès de ses amis qui pensaient que la plaisanterie du mannequin tête en l’air était drôle. D’autres, cependant, ont essayé de transformer les mots d’Amber en un problème de coloriste. Quelques personnes ont sauté sur ses commentaires pour appeler la légende “ignorante”, mais Amber a développé la réputation d’être une personne qui n’est pas limitée par l’exactitude politique. Jetez un œil à la photo des deux femmes ci-dessous.

.